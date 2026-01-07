logo
Poziv studentima iz BiH da se prijave za ferijalni rad u Njemačkoj: Ovo su uslovi

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
Agencija za rad i zapošljavanje BiH poziva zainteresovane studente da do 23. januara dostave prijave za ferijalni rad u Njemačkoj.

generacijaZ grupa mladih gleda u telefone.jpg Izvor: Shutterstock

Iz Agencije je rečeno da ove godine nije ograničen broj studenata, a riječ je o radu tokom ljetnog raspusta u okviru Programa ferijalnog rada, koji se odvija u saradnji sa njemačkom Saveznom agencijom za rad.

Na ovaj poziv mogu se prijaviti isključivo redovni studenti univerziteta i visokih škola u BiH koji nisu upisali posljednju godinu studija.

Ostali uslovi poziva odnose se na vrlo dobro i dobro poznavanje njemačkog jezika, raspoloživost za rad u Njemačkoj u periodu koji nije kraći od dva mjeseca, da se studenti ne ograničavaju na neku regiju ili mjesto u kojem žele raditi, te da su spremni da rade u što više industrijskih sektora u kojima se nude poslovi.

Više informacija nalazi se na zvaničnoj internet stranici Agencije za rad i zapošljavanje.

