Doboj: Produžen pritvor optuženom za nasilje u porodici

Osnovni sud u Doboju produžio je pritvor Dženanu Bešiću sa područja ovog grada, koji je optužen za nasilje u porodici, saopšteno je iz dobojskog Okružnog tužilaštva.

Bešića optužnica tereti da je 29. januara u porodičnoj kući prvo verbalno, a zatim i fizički napao majku, nanijevši joj tjelesne povrede.

U optužnici se navodi da je Bešić potom izašao iz kuće po letvu u namjeri da fizički povrijedi i oca, koji je pobjegao i pozvao policiju, te po njihovom dolasku prijetio roditeljima da će ih pobiti.

Okružno tužilaštvo u Doboju protiv Bešića podiglo je 18. februara optužnicu koju je sudija za prethodno saslušanje Osnovnog suda u Doboju potvrdio 24. februara.