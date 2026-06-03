Bilbordi, promocije i plaćeni oglasi: Rupa u zakonu omogućila preuranjenu kampanju u BiH

Iako su Opšti izbori u Bosni i Hercegovini raspisani još 7. maja, političke partije i funkcioneri već uveliko vode preuranjenu izbornu kampanju, koriste javne događaje za promociju i plaćaju političke oglase, a da pri tome ne mogu biti kažnjeni, navodi ransparency Intern

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Razlog je zakonska praznina koja je stvorila svojevrsni vakuum između raspisivanja izbora i zvanične ovjere političkih subjekata.

Na to upozorava Transparency International u BiH (TI BiH), navodeći da Centralna izborna komisija (CIK) do isteka rokova za ovjeru stranaka i kandidata nije mogla izricati sankcije, iako su evidentirani brojni slučajevi preuranjene kampanje.

Kako navodi TI BiH, Izborni zakon BiH zabranjuje organizovanje javnih skupova, dijeljenje promotivnog materijala i plaćeno političko oglašavanje od dana raspisivanja izbora do potvrđivanja rezultata. Međutim, ista zakonska odredba propisuje da se zabrane odnose samo na političke partije, koalicije i nezavisne kandidate koji su zvanično ovjereni za učešće na izborima.

Kako rok za ovjeru stranaka i nezavisnih kandidata ističe 6. juna, a za koalicije 23. juna, politički subjekti u međuvremenu praktično mogu voditi kampanju bez straha od sankcija.

Prema navodima TI BiH, takvu situaciju već koriste brojni političari. Kao primjere navode bilborde kojima se promovišu novi politički pokreti i stranke povezani sa Vlado Đajić i Draško Stanivuković. Ove slučajeve organizacija je prijavila CIK-u, ali je Komisija zaključila da nema osnova za sankcionisanje jer politički subjekti u tom trenutku nisu bili ovjereni.

Iz Transparency Internationala podsjećaju da su i ranije prijavljivali aktivnosti Vlade Đajića zbog, kako navode, vođenja preuranjene kampanje i korištenja javnih resursa za ličnu promociju.

Organizacija upozorava i na zloupotrebu javnih događaja u političke svrhe. Kao primjer navode objavu Opštinskog odbora SNSD-a u Foči, u kojoj su načelnik Milan Vukadinović i predsjednik Skupštine opštine Nikola Vasiljević predstavljeni kao domaćini maturske večeri čiji je pokrovitelj bila opština.

Slične aktivnosti prisutne su i na društvenim mrežama. TI BiH posebno izdvaja Mirnes Ajanović, za kojeg navode da kontinuirano koristi plaćeno političko oglašavanje na Facebooku, uprkos zakonskim ograničenjima.

Iako su za ovakve prekršaje predviđene kazne od 3.000 do 30.000 KM za političke stranke i koalicije, odnosno od 3.000 do 15.000 KM za kandidate, one trenutno ne mogu biti izrečene zbog statusa neovjerenih političkih subjekata.

Zbog toga je Transparency International BiH pokrenuo sveobuhvatan monitoring predizbornih aktivnosti političkih stranaka, kandidata, institucija i javnih funkcionera. Praćenje će obuhvatiti terenski rad, medije, društvene mreže i javnu potrošnju, a svi evidentirani slučajevi biće dokumentovani i prijavljeni nadležnim institucijama.

Iz ove organizacije pozvali su političke aktere i nosioce javnih funkcija da poštuju izborna pravila i zakonske odredbe kako bi se predstojeći izbori održali u fer i transparentnoj atmosferi, uz što manje zloupotreba koje narušavaju povjerenje građana u izborni proces.