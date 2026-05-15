Blanuša: Više neću davati izjave niti komentarisati kandidature

Autor N.D. Izvor BNTV
Više neću davati izjave niti komentarisati kandidature i kandidate za dvije inokosne funkcije na izborima u oktobru, funkcije predsjednika Republike Srpske i srpskog člana Predsjedništva BiH, jer se to često loše prenosi ili zlonamjerno interpretira.

Blanuša o kandidaturi za izbore Izvor: SDS saopštenje

Ovo je rekao predsjednik SDS-a Branko Blanuša, komentarišući nastupe pojedinaca iz rukovodstva SDS kojima navodno nije jasno da li će Blanuša biti kandidat za predsjednika Republike Srpske.

On je dodao da je sve već rečeno u tri tačke zaključaka sa poslednje sjednice Glavnog odbora SDS-a koje su svima dostupne.

"U prvoj tački stoji da SDS potvrđuje ranije donesene odluke koje se tiču kandidature za predsjednika Republike Srpske. Druga je da mi zaista želimo da zajednički nastupimo sa drugim opozicionim strankama na Opštim izborima u oktobru, te da će SDS biti stub okupljanja, kao najveća i najznačajnija opoziciona stranka, i voditi taj proces", naveo je Blanuša za BN TV.

Treća tačka je, kako je rekao, da Glavni odbor SDS-a podržava sporazum koji su predložili, a koji je ponuđen i drugim opozicionim strankama, kao sporazum za pobjedu na izborima u oktobru ove godine.

"On predstavlja okvir u kojem je definisano naše zajedničko djelovanje na narednim izborima. To uključuje nekoliko bitnih stvari, a jedna je da nema saradnje sa SNSD-om u formiranju nove vlasti", istakao je Blanuša.

zole

Drugi vuku konce u SDS, ti si zadnja rupa na sviralu

