Jelena Trivić kritikuje vlast: Da li se bira visoki predstavnik ili turista sa novom vizom?

Predsjednica Narodnog fronta Jelena Trivić oštro je kritikovala vlast u Republici Srpskoj zbog, kako navodi, nagle promjene retorike i prećutnog prihvatanja izbora novog visokog predstavnika u BiH.

Izvor: Narodni front

Predsjednica Narodnog fronta Jelena Trivić kritikovala je na današnjoj konferenciji za medije ponašanje aktuelne vlasti u Republici Srpskoj povodom zasjedanja Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira (PIC) i procesa izbora novog visokog predstavnika u BiH.

Trivićeva je ukazala na naglu i očiglednu promjenu u retorici zvaničnih institucija i medija pod kontrolom vlasti u Banjaluci.

Ona tvrdi da su "mediji koji su bliski vladajućoj koaliciji odjednom promijenili način izvještavanja o instituciji OHR-a."

„Da li se danas na PIC-u bira turista sa novom vizom ili visoki predstavnik? Sudeći prema medijima bliskim i pod kontrolom vlasti, bira se visoki predstavnik, koji se u njihovim medijima navodi bez prefiksa 'nelegalni', 'nelegitimni' i slično, čime su se ranije služili“, izjavila je Trivićeva.

Kako kaže "RTRS i ATV već dva dana izvještavaju o izboru visokog predstavnika bez navodnika i bez pojašnjenja da se i ovaj kandidat bira na PIC-u, te da mu mandat neće potvrđivati Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija svojom rezolucijom".

Zaključci Narodne skupštine RS

Trivićeva je podsjetila javnost na zaključak Narodne skupštine Republike Srpske koji je usvojen 30. jula 2021. godine, a za koji su tada glasali svi poslanici stranaka sa sjedištem u Srpskoj.

U dokumentu se eksplicitno odbacuju sva nametanja u BiH i konstatuje da izbor novog visokog predstavnika nije u skladu sa predviđenim procedurama.

Trivićeva naglašava da bi se Republika Srpska i danas morala pozvati na taj isti akt, bez obzira na to koja svjetska sila stoji iza novog kandidata.

„Ali ko više mari za pravna akta Narodne skupštine nakon 18. oktobra prošle godine, kada je povučeno i stavljeno van snage sve što se moglo povući? Zgažena je Narodna skupština i prodati su srpski nacionalni interesi“, rekla je predsjednica Narodnog fronta.

Sumnja u tajni paket dogovora oko ukidanja sankcija

Trivićeva je iznijela tvrdnju da iza iznenadnog odsustva političke drame i oštrih reakcija SNSD-a stoji pozadinski dogovor lidera te stranke sa predstavnicima međunarodne zajednice.

Ona sumnja da javnost u Republici Srpskoj još uvijek ne zna šta je tačno ustupljeno i dato od strane RS kako bi se ispunio cilj ukidanja inostranih sankcija zvaničnicima.

Osvrćući se na izostanak reakcija prepoznatljivih lica vladajuće stranke, Trivićeva je zaključila: „Gdje su Sanja Vulić, Radovan Kovačević, Staša Košarac i ostali? Ili je dogovor sa strancima takav da će ovo proteći bez drame, sa par izjava, eto čisto da se jave, a prihvate šta im stranci kažu jer moraju.“