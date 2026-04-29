Stanivuković, Trivić i Radojičić zadovoljni sporazumom SDS-a: "Nastavljamo dalje do pobjede"

Pokret sigurna Srpska i Narodni front zadovoljni predloženim sporazumom SDS-a o zajedničkom nastupu opozicionih stranaka na predstojećim izborima u oktobru.

Predsjednik Pokreta Sigurna Srpska (PSS) Draško Stanivuković poručio je da je od suštinske važnosti da najjače opozicione stranke, prije svega SDS i PSS, predlože svoje najbolje ocijenjene kandidate za inokosne funkcije.

„Buduće strukture vlasti i promjene treba da gradimo bez SNSD-a, koji snosi odgovornost za katastrofalno stanje u Republici Srpskoj u posljednje dvije decenije, kako je predloženo u sporazumu“, istakao je Stanivuković.

On je naglasio da bi, ukoliko opozicija nastupi jedinstveno i odgovorno, izborna pobjeda bila realna.

„Ako budemo jedinstveni, ozbiljni i hrabri, pobjeda je realna, a to neće biti pobjeda stranaka, nego pobjeda Republike Srpske kao sigurnije, pravednije i uspješnije nego što je danas“, poručio je Stanivuković.

Dodao je da će se tekst sporazuma naći na narednoj sjednici Predsjedništva PSS-a, te izrazio uvjerenje da će dobiti jednoglasnu podršku.

„Nastavljamo dalje do pobjede“, zaključio je on.

Sličan stav iznio je i zamjenik predsjednika PSS-a Igor Radojičić, koji smatra da je prijedlog SDS-a dobra osnova za dogovor.

„Prijedlog sporazuma koji je opozicionim partijama ponudila SDS predstavlja odličnu ponudu za pobjedu nad vladajućim strukturama i sistemske promjene. Za Pokret Sigurna Srpska, sporazum je u osnovi prihvatljiv, uz mogućnost dorade detalja“, rekao je Radojičić.

On je dodao da očekuje nastavak razgovora i konkretizaciju dogovora.

„Radujemo se novom sastanku i dogovoru“, poručio je Radojičić.

Sa predstavnicima PSS-a, saglasna je i predsjednica Narodnog fronta Jelena Trivić.

Ona je istakla da je predloženi sporazum za Narodni front prihvatljiv, te da će biti upućen stranačkim organima na razmatranje i usvajanje u najskorijem roku.

„Vjerujem da sa naše strane neće biti prepreka da se jedan ovakav sporazum usvoji. Ovo predstavlja prvu važnu i vrlo konkretnu stepenicu ka zajedničkom djelovanju, koja treba da bude potvrđena na organima Narodnog fronta kako bismo ubrzali proces dogovora o zajedničkim kandidatima. Podsjećam da smo već tri mjeseca pozivali na sastanak opozicije po principu ‘svi za stolom’, i drago mi je što je SDS sada to pitanje konkretizovao u pravcu operativne realizacije“, naglasila je Trivićeva.

Govoreći o detaljima sporazuma, ona je navela da Narodni front ima određenu primjedbu na dio koji se odnosi na izbor budućeg premijera. Prema predloženom tekstu, kandidat za premijera ne može dolaziti iz iste stranke koja predlaže kandidata za predsjednika Republike.

„Smatramo da je u toj tački trebalo dodati i kandidata za srpskog člana Predsjedništva BiH, ali u ovoj fazi ne želimo da pravimo prepreke postizanju početnog dogovora“, pojasnila je Trivićeva.

Ona je dodala da će svi dalji dogovori nakon izbora zavisiti od rezultata koje ostvare političke partije, kao i od stručnih i političkih kvalifikacija potencijalnog premijera, ali je naglasila da je ključ svega pobjeda u trci za predsjednika Republike.

„Upravo zato je prva tačka sporazuma, koja predviđa jednog zajedničkog kandidata opozicije za obje inokosne funkcije, u ovom trenutku od presudnog značaja“, rekla je Trivićeva.

Na kraju je posebno istakla da Narodni front snažno podržava dio sporazuma koji predviđa formiranje vlasti bez SNSD-a.

„To je pitanje oko kojeg nećemo praviti nikakav kompromis“, zaključila je Trivićeva.

