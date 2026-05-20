Sutra uz naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

U BiH se sutra nakon vedrog jutra očekuje naoblačenje sa kratkotrajnom kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz dnevnu temperaturu vazduha do 25 stepeni Celzijusovih.

Vremenska prognoza sutra Izvor: Vesna Kerkez, mondo.ba

Jutro će biti vedro i svježe, uz malu do umjerenu oblačnost, saopšteno je Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana se očekuje razvoj oblačnosti, koja će donijeti kratkotrajnu kišu ili pljuskove praćene grmljavinom, dok će na jugu Hercegovine biti sunčano i toplo tokom većeg dijela dana.

Jutarnja temperatura vazduha biće od osam do 13, u višim predjelima od tri, a dnevna od 20 do 25, u višim krajevima od 14 stepeni Celzijusovih.

Duvaće umjeren i pojačan vjetar sjevernih smjerova, a u Hercegovini jaka, na udare i olujna bura.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas je preovladavalo sunčano vrijeme, uz umjerenu oblačnost, na istoku pretežno oblačno.

Temperatura vazduha izmjerena u 14.00 časova: Bjelašnica četiri, Čemerno 13, Sokolac i Han Pijesak 15, Gacko 16, Kneževo 17, Srebrenica i Sarajevo 19, Livno 20, Mrkonjić Grad, Rudo, Bugojno i Drvar 21, Zvornik, Tuzla, Bileća i Višegrad 22, Bijeljina i Zenica 23, Trebinje, Prijedor, Srbac i Novi Grad 24, Banjaluka i Doboj 25, Mostar 26 stepeni Celzijusovih.

