Premijer Minić najavio: Od 1. jula primjena novog Zakona o pravima boraca

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

Predsjednik Vlade RS Savo Minić najavio je da od jula počinje primjena novog zakona koji donosi veća prava borcima.

Novi zakon o pravima boraca u RS od jula Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da bi nakon usvajanja novog zakona o pravima boraca u parlamentu Srpske njegova primjena trebalo da počne od jula.

"Ovim zakonskim rješenjem utvrđuje se veći obim prava, više ljudi, više novca, više boračkih kategorija, ali pod broj jedan više poštovanja i onoga što treba da pokažemo prema svakom borcu", kao jer Minić u parlamentu Srpske, tokom skupštinske rasprave o Prijedlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o pravima boraca.

Minić je naveo da je u administraciji grada Banjaluke zaposleno 223 radnika više od dolaska nove gradske uprave i postavio pitanje koliko je zaposleno djece poginulih boraca.

On je rekao da je opština Foča zaposlila 45 djece iz kategorija djece poginulih boraca.

"Siguran sam da ćemo do kraja godine zaposliti 500 djece poginulih boraca, kako smo to ranije obećali", istakao je Minić.

