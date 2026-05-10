Kresojević tvrdi da SNSD priprema privatizaciju bijeljinskog "Orla"

Autor Vesna Kerkez
Narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Bojan Kresojević optužio je vlast Republike Srpske da priprema privatizaciju Vazduhoplovnog zavoda "Orao" iz Bijeljine, navodeći da je riječ o strateškom preduzeću od posebnog značaja za Republiku Srpsku.

Kresojević je naveo da "treća Vlada Save Minića, pod patronatom Milorada Dodika, juriša na sva preostala dobra Republike Srpske".

On tvrdi da su, nakon kako kaže, urušavanja Željeznica Republike Srpske, Elektroprivrede Republike Srpske, "Šuma Srpske" i drugih preduzeća, na red došli i kapaciteti bijeljinskog "Orla".

Prema njegovim riječima, SNSD već određeno vrijeme priprema privatizaciju ovog preduzeća, koje je u vlasništvu Republike Srpske i javnih fondova, a raspolaže značajnim kapacitetima u oblasti vazduhoplovne i namjenske industrije.

Kresojević je pozvao direktora "Orla" Marka Mrkajića da javnosti saopšti sve informacije u vezi sa, kako je naveo, pripremom "sramne privatizacije".

On je podsjetio da je na tajnoj sjednici Nadzornog odbora Vazduhoplovnog zavoda "Orao", održanoj prošle godine u Bijeljini, smijenjen tadašnji direktor Mladen Stojanović, a da je na njegovo mjesto imenovan Marko Mrkajić, funkcioner SNSD-a i zaposlen u preduzeću TRB, koje je, kako tvrdi, blisko vlastima Republike Srpske.

Kresojević je na kraju upitao da li će predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić podržati ili zaustaviti, kako je naveo, "SNSD pijacu sa koje su na doboš otišla skoro sva strateški važna preduzeća".

