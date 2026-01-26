logo
Kresojević za MONDO: Posebna sjednica NSRS o mljekarstvu moguća, zahtjev podržao 31 poslanik

Autor Nikolina Damjanić
0

Opozicioni klubovi u Narodnoj skupštini Republike Srpske, zajedno sa poslanicima SDP-a i SDA, podržali su inicijativu za sazivanje posebne sjednice o stanju u mljekarstvu, potvrdio je za MONDO, narodni poslanik PDP-a Bojan Kresojević.

36.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Kresojević je u razgovoru za naš portal naveo da su zahtjev za održavanje posebne sjednice potpisali poslanici PDP-a, SDS-a, Liste za pravdu i red, Narodnog fronta, te SDA i SDP-a, što ukupno čini 31 potpis.

Za sazivanje sjednice potrebno je 28 potpisa.

"Do sada je prikupljeno 16 fizičkih potpisa, a do sutra će biti prikupljeni ostali. Planiramo uputiti i zahtjev za formalnu podršku članova pozicije, kojima će dati rok od jednog dana da se izjasne. Ukoliko sve bude po planu, predsjednik Narodne skupštine RS biće obavezan da sazove posebnu sjednicu, što bi bio prvi put u istoriji skupštine da se ovakva tema razmatra na posebnoj sjednici", rekao je Kresojević.

Podsjećamo, predsjednik Udruženja mljekara RS, Milorad Arsenić, nakon današnjeg sastanka sa ministarkom poljoprivrede Anđelkom Kuzmić, istakao je da mljekari nisu optimistični da se brzo dođe do prihvatljivog rješenja. Jedna od ponuđenih mjera je smanjenje proizvodnje mlijeka, najmanje za 10 odsto.

Kako su mljekari ranije istakli, njihovi zahtjevi idu u dva pravca. Prvi se odnosi na direktne mjere Ministarstva poljoprivrede, uključujući premiju po litru mlijeka od 0,35 KM i premiju po grlu od 500 KM, dok drugi pravac podrazumijeva rješavanje viškova mlijeka na tržištu.

Mljekari naglašavaju da su protesti i dalje opcija ukoliko se ne postigne konkretno i brzo rješenje.

Tagovi

mljekarstvo NSRS sjednica mljekari Bojan Kresojević opozicija

