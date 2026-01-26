Mljekari odgovorili Miniću: Zgrada Vlade nije ničije privatno vlasništvo, protesti i dalje opcija

Predstavnici Udruženja poljoprivrednih proizvođača – mljekara Republike Srpske poručili su da zgrada Vlade RS nije ničije privatno vlasništvo, odgovarajući na izjavu premijera Save Minića da traktori nemaju šta da traže ispred institucija.

Izvor: Udruženje mljekara

Nakon sastanka u Privrednoj komori RS, mljekari su istakli da nisu optimistični u pogledu brzog rješenja problema i da su protesti i dalje opcija.

Predsjednik Udruženja mljekara RS Milorad Arsenić rekao je da zgrada Vlade pripada svim građanima, uključujući i poljoprivrednike.

„Ta zgrada nije premijerova, niti ljudi koji trenutno rade u njoj. To je i naša zgrada. Možda nas mljekara ima i više nego njih koji tu dolaze na posao“, poručio je Arsenić.

On je nakon sastanka sa ministarkom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS Anđelkom Kuzmić rekao da mljekari nisu optimistični da se brzo može doći do prihvatljivog rješenja, te da su ponuđene mjere bolne. Prema njegovim riječima, jedno od rješenja je smanjenje proizvodnje mlijeka, najmanje za 10 odsto, a vjerovatno i više.

Arsenić je naglasio da nije realno da sav teret krize snose isključivo proizvođači i da će tražiti da dio gubitaka preuzme i resorno ministarstvo.

Upozorio je i da, kako tvrdi, policija vrši pritisak u vezi sa najavljenim protestima.

„Iz policije su tražili da im dostavimo broj ljudi koji će doći na proteste, pa čak i spisak učesnika“, rekao je Arsenić.

Dodao je da će odluka o tome da li će mljekari doći traktorima u Banjaluku biti donesena tokom dana, te da će Upravni odbor udruženja odlučiti o nastavku protesta.

Ministarka poljoprivrede Anđelka Kuzmić ocijenila je da je sastanak bio konstruktivan i najavila formiranje radne grupe koja bi u roku od 10 do 15 dana trebalo da pripremi prijedloge i uredbu o jasnijem razdvajanju domaćih, uvoznih i takozvanih lažnih proizvoda, poput sireva. Najavila je i nastavak kampanje „Naše je bolje“, kao i redovno kvartalno izvještavanje o problemima u sektoru.

Direktor „Mlijekoprodukta“ Darko Samardžija rekao je da je sastanak bio korak naprijed i da je važno što su na sto stavljene sve činjenice.

On je istakao da poremećaji na tržištu mlijeka nisu lokalni, već globalni problem, te izrazio uvjerenje da se mljekari neće odlučiti za radikalizaciju protesta. Dodao je da će „Mlijekoprodukt“ nastaviti da otkupljuje onoliko mlijeka koliko može i redovno izmiruje obaveze prema farmerima.