Uoči pregovora sa Vladom RS: Mljekari najavljuju proteste, policija ih poziva na razgovor

Autor Nikolina Damjanić
Nakon što su članovi Udruženja poljoprivrednih proizvođača – mljekara RS najavili da će, ukoliko ne dođe do dogovora, parkirati traktore ispred zgrade Vlade RS, nekoliko farmera iz različitih opština dobilo je pozive iz policijskih uprava radi informativnog razgovora.

Mljekari RS dobili pozive iz policije dok čekaju pregovore sa Vladom Izvor: Udruženje mljekara

Iako su predstavnici Udruženja ranije naglasili da protesti treba da budu krajnje sredstvo i da su spremni na dijalog i razgovore, policija ih sada pita o planovima protesta. 

„Evo drugari, upravo su me zvali iz Policijske stanice u Prijedoru i pitali šta se dešava i kada će traktori na proteste. Ja sam ih upitao zašto ih to interesuje, oni su rekli onako, onda sam im odgovorio da će biti obaviješteni na vrijeme“, rekao je jedan mljekar iz okoline Prijedora, nakon čije poruke se javilo još njih sa sličnim iskustvom.

Iz Udruženja poljoprivrednih proizvođača – mljekara za Mondo navode da su upoznati sa situacijom, te da policija zove njihove članove i pita koliko ljudi planira da učestvuje u protestu, kada i kako.

 "Većina članova udruženja odgovara da se čekaju rezultati pregovora koji su zakazani danas u 12 časova u Privrednoj komori RS, na kojem treba da prisustvuje i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede".

Članovi Udruženja ističu da je cilj razgovora postizanje dogovora oko njihovih problema i da protesti neće biti organizovani ukoliko se postigne zadovoljavajuće rješenje.

"Da li je ovo udar na demokratiju u Srpskoj i zastrašivanje mljekara? Podsjećamo da su mljekari na sve ovo što će se desiti upozoravali još u avgustu, novembru, decembru, ali da je Ministarstvo ćutalo i odbijalo da odgovori na konstruktivne prijedloge Udruženja“, naveli su iz Udruženja za Mondo.

