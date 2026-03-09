Ugrožena petina svjetske nafte i gasa: G7 spreman da oslobodi strateške rezerve zbog krize na Bliskom istoku

Ministri finansija zemalja G7 poručili su da su spremni da preduzmu neophodne mjere kako bi podržali globalno snabdijevanje energijom, uključujući moguće puštanje na tržište derivata iz strateških rezervi.

Ovo je objavljeno u zajedničkom saopštenju nakon video-konferencije koju je organizovala Francuska povodom rata na Bliskom istoku koji utiče na cijene nafte i gasa.

Francuski ministar finansija Roland Lekor rekao je da jedna od od glavnih tema razgovora bila je iranska blokada Ormuškog moreuza kojim prolazi gotovo petina svjetske nafte i tečnog prirodnog gasa.

"Koordinacija je ključna jer sukob možda jest lokalne prirode, ali ima globalne posljedice. Odluka još nije donesena. Vlade pažljivo prate situaciju i trenutno nema problema u snabdijevanju u Evropi ni u SAD", rekao je Lekor novinarima u Briselu nakon sastanka.

Japanski ministar finansija Sacuki Katajama rekao je da je Međunarodna agencija za energiju pozvala članice G7 da koordinisano plasiraju na tržište naftu iz rezervi za hitne slučajeve.

Američki zvaničnici smatraju da bi G7 iz rezervi trebala da pusti od 300 do 400 miliona barela nafte, rekao je za "Fajnenšel tajms" neimenovani izvor.

Isti izvor navodi, pozivajući se na povjerljive podatke, da u strateškim rezervama ima više od 1,24 milijardi barela nafte, dok još 600 miliona barela ima industrija.

Te bi zalihe, prema dokumentu, mogle pokriti gotovo mjesec dana ukupne potražnje članica Međunarodne agencije za energiju, odnosno više od 140 dana neto uvoza.