Hoće li gorivo pojeftiniti? Predstavnički dom BiH 16. marta o privremenom smanjenju akciza na gorivo

Predstavnički dom Parlamenta Bosne i Hercegovine u ponedjeljak, 16. marta 2026. izjasniće se o zakonu kojim se omogućava privremeno smanjenje ili ukidanje akciza na naftne derivate.

Ovu informaciju je na svom X nalogu podijelio Saša Magazinović, predsjedavajući Kluba poslanika SDP-a u Predstavničkom domu BiH, koji je najavio je da bi usvajanjem ovog zakona moglo dovesti do pojeftinjenja goriva za više od 50 feninga po litru.

"Zakon je u hitnoj proceduri. Nažalost, svaki novi dan donosi potvrdu potrebe hitnog usvajanja ovog zakona koji će biti stalni alat Savjeta ministara kojim može djelovati u kriznim situacijama kako bi gorivo za stanovništvo i privredu bilo jeftinije", objavio je Magazinović.

16.03. se izjašnjava o mogućnosti privremenog smanjenja/ukidanja akciza na naftne derivate



O zakonu kojim se omogućava privremeno smanjenje/ukidanje akcize na naftne derivate Predstavnički dom će se izjasniti u naredni ponedjeljak, 16.3.2026.



Zakon je u hitnoj proceduri.…pic.twitter.com/3DBHoZObIU — Sasa Magazinovic (@SasaMagazinovic)March 9, 2026

Magazinović objašnjava da se na drugoj slici vidite trenutne iznose akciza po litru goriva.

"U praksi bi to značilo da za onaj iznos za koji se privremeno smanji vrijednost akcize (ili se ona ukine) finalna cijena goriva bi za taj iznos bila niža. Na cijenu akcize se obračunava i PDV tako da u slučaju pojedinih goriva u krajnjem slučaju to može značiti i nižu cijenu goriva i preko 50 feninga po litru", kaže Magazinović.

Navodi da je akciza budžetski prihod i svako smanjenje ili ukidanje akcize znači manje novca u budžetu.

"Struka smatra da u kriznim situacijama država treba intervenisati ne misleći kratkoročno na svoje prihode jer posljedice rasta cijena goriva i posljedično rasta cijena roba i usluga imaju daleko veće posljedice nego što je privremeno odricanje od dijela budžetskih prihoda", tvrdi Magazinović.

Istakao je da su ministarstva i strukovni predstavnici ranije podržali ovaj zakon, a nakon odluke Predstavničkog doma, očekuje se da Dom naroda zakaže hitnu sjednicu i usvoji zakon, čime bi građani i privreda mogli osjetiti olakšanje na pumpama u najkraćem roku.

Podsjećamo, cijene goriva u BiH naglo su povećane nakon početka rata Amerike i Irana, a pojedine države već su reagovale na ta povećanja.

Vlada Srbije zabranila je izvoz, dok je Vlada Hrvatske već smanjila akcize na naftu i njene derivate.

