Brutalan napad u Istočnoj Ilidži: Pretukao muškarca pa pobjegao "audijem"

Lice B.Š. teško je povrijeđeno, nakon što ga je nepoznato lice napalo ispred ugostiteljskog objekta u Istočnoj Ilidži, saopšteno je iz Policijske uprave Istočno Sarajevo.
Policijskoj stanici Istočna Ilidža napad je prijavljen juče. Napadač je nakon napada vozilom "audi" pobjegao, oštetivši parkirani "pasat".
Policija radi na pronalasku izvršioca i rasvjetljavanju krivičnih djela teška tjelesna povreda i oštećenje tuđe stvari.
Povrijeđenom licu B.Š. teške tjelesne povrede konstatovane su u Bolnici "Srbija" u Istočnom Sarajevu.
O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo.
(Srna)