Brutalan napad u Istočnoj Ilidži: Pretukao muškarca pa pobjegao "audijem"

Brutalan napad u Istočnoj Ilidži: Pretukao muškarca pa pobjegao "audijem"

Autor Dragana Božić Izvor SRNA

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Lice B.Š. teško je povrijeđeno, nakon što ga je nepoznato lice napalo ispred ugostiteljskog objekta u Istočnoj Ilidži, saopšteno je iz Policijske uprave Istočno Sarajevo.

Pretučen muškarac u Istočnoj Ilidži Izvor: Mondo/Željko Svitlica

Policijskoj stanici Istočna Ilidža napad je prijavljen juče. Napadač je nakon napada vozilom "audi" pobjegao, oštetivši parkirani "pasat".

Policija radi na pronalasku izvršioca i rasvjetljavanju krivičnih djela teška tjelesna povreda i oštećenje tuđe stvari.

Povrijeđenom licu B.Š. teške tjelesne povrede konstatovane su u Bolnici "Srbija" u Istočnom Sarajevu.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo.

(Srna)

