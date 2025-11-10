logo
Tuča kod ugostiteljskog objekta: Maloljetnik povrijeđen u napadu pijanih Banjalučana

Tuča kod ugostiteljskog objekta: Maloljetnik povrijeđen u napadu pijanih Banjalučana

Autor Dušan Volaš
0

Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka uhapsili su D.G. i M.S. iz ovog grada zbog fizičkog napada na maljoletnu osobu.

Maloljetnik povrijeđen u napadu pijanih Banjalučana Izvor: Envato

PU Banjaluka je saopštila da se incident dogodio juče, 9. novembra, u blizini jednog ugostiteljskog objekta u Banjaluci, kada je patrola policije, obavljajući redovne poslove i zadatke, uočila tuču više osoba.

"Preduzimanjem mjera i radnji, policijski službenici su utvrdili da su navedena lica fizički napala jedno maloljetno lice i nanijela mu tjelesne povrede", navode iz PU Banjaluka.

Kod uhapšenih je izvršeno ispitivanje na prisustvo alkohola u organizmu. Kod lD.G. utvrđeno je prisustvo od 1,36 promila alkohola u organizmu, dok je kod M.S. utvrđeno prisustvo od 0,21 promil alkohola.

O cijelom slučaju odmah je obavešten dežurni sudija Osnovnog suda u Banjaluci – Odjeljenje za prekršaje, koji će odlučiti o daljem postupanju.

