Osam na dva: Uhapšeni Banjalučani zbog premlaćivanja muškaraca iz Kneževa, završili na UKC

Banjalučka policija uhapsila je osmoricu Banjalučana zbog sumnje da su počinili krivično djelo učestvovanje u tuči.

Uhapšeni su muškarci inicijala V.P., D.D., B.L., G.B., A.S., M.M., S.B. i D.К.

"Sumnjiče se da su u Banjaluci oko 00.20 časova upotrebom fizičke snage i predmeta fizički napali dvojicu muškaraca iz Кneževa kojima su nanijeli povrede. Povrijeđenima je ukazana ljekarska pomoć na Univerzitetsko – kliničkom centru Republike Srspke", saopšteno je iz PU Banjaluka.

Sve aktivnosti preduzimaju se pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

