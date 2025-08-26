logo
Osam na dva: Uhapšeni Banjalučani zbog premlaćivanja muškaraca iz Kneževa, završili na UKC

Osam na dva: Uhapšeni Banjalučani zbog premlaćivanja muškaraca iz Kneževa, završili na UKC

Autor Nikolina Damjanić

Autor Nikolina Damjanić
0

Banjalučka policija uhapsila je osmoricu Banjalučana zbog sumnje da su počinili krivično djelo učestvovanje u tuči.

Masovna tuča u Banjaluci Izvor: Envato

Uhapšeni su muškarci inicijala V.P., D.D., B.L., G.B., A.S., M.M., S.B. i D.К.

"Sumnjiče se da su u Banjaluci oko 00.20 časova upotrebom fizičke snage i predmeta fizički napali dvojicu muškaraca iz Кneževa kojima su nanijeli povrede. Povrijeđenima je ukazana ljekarska pomoć na Univerzitetsko – kliničkom centru Republike Srspke", saopšteno je iz PU Banjaluka. 

Sve aktivnosti preduzimaju se pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

(MONDO)

