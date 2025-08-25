Ukinute mjere štednje vode u Banjaluci

Gradski štab za vanredne situacije na telefonskoj sjednici donio je odluku o ukidanju mjera štednje i ograničene potrošnje vode iz sistema javnog vodosnabdijevanja na teritoriji Banjaluke, uz obrazloženje da je stanje vodosnabdijevanja uredno i da će tako ostati.

Ovu odluku potvrdio je i gradonačelnik Draško Stanivuković.

"Ukinute su mjere štednje i ograničene potrošnje vode na teritoriji grada. To je najbolja vijest za sve nas, jer su svi napori da naš grad ne osjeti nestašicu vode ove godine urodili plodom. Nismo imali namjerne havarije na mreži niti vandalizam i odvrtanje ventila, kao što je to bilo prošle, izborne godine", izjavio je Stanivuković.

On je zahvalio Štabu za vanredne situacije, Civilnoj zaštiti, preduzeću „Vodovod“ i svim sugrađanima koji su poštovali mjere i pokazali odgovornost.

Gradonačelnik je naglasio da gradska administracija neće odustati od rješavanja pitanja vodosnabdijevanja potkozarskih sela.

"Nećemo odustati od borbe za izgradnju vodovodnog sistema Tunjice 1 i 2, jer želimo trajno i sistemski da riješimo problem vodosnabdijevanja potkozarskih sela. Naš zadatak je da nijedan dio Banjaluke ne bude bez vode, a to je obećanje koje držimo i za koje se borimo svakoga dana", poručio je Stanivuković.

