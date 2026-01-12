Drama u Podgorici: Uhapšeno šest Turaka zbog otmice, prijetnji i iznude novca

Crnogorska policija uhapsila je šest turskih državljana zbog sumnje da su u Podgorici oteli jednog muškarca, tukli ga, prijetili mu smrću i iznudili novac, a tokom pretresa pronađeni su oružje, municija, vozila i veća suma novca.

Izvor: BreizhAtao/shutterstock

U Crnoj Gori uhapšeno je šest turskih državljana zbog sumnje da su oteli jedno lice, pretili mu i od njega iznudili novac.

Kako navode iz MUP-a Crne Gore, turski državljani su locirani i uhapšeni sinoć, a sumnjiče se za protivpravno lišenje slobode jednog lica, iznudu i nedozvoljeno držanje oružja.

Kako se ističe u saopštenju, uhapšeni su turski državljani D. E. T. (23), B. S. (32), S. P. A. (46), S. A. (29), L. A. (34) i Y. Y. (25).

"Lica D. E. T., S. P. A., S. A. i Y. Y. terete se za krivična dela iznuda i protivpravno lišenje slobode, dok se B.S. i L.A. sumnjiče za dva pomenuta krivična djela, kao i krivično djelo, nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija. Ova djela izvršena su na štetu jednog turskog državljanina", navodi se u saopštenju.

Kako ističu, policija u Podgorici je sinoć, oko 20 minuta posle ponoći, dobila prijavu da je jedno lice protivpravno lišeno slobode na nepoznatoj lokaciji.

"Policija je preduzela hitne mjere i radnje na lociranju oštećenog lica i identifikacije, lociranja i lišenja slobode izvršilaca. To je rezultiralo lišenjem slobode pomenutih šest turskih državljana koji su oštećenog protivno njegovoj volji držali zatvorenog u jednom poslovnom prostoru u dijelu grada Obala Ribnice", navode u saopštenju i dodaju:

"U njemu posluje privredni subjekt čije je odgovorno lice gore pomenuti osumnjičeni B.S. Tom prilikom osumnjičeni turski državljani su od oštećenog lica zahtevali da izvrši transakciju novca od preko 2.300 dolara sa svog na njihov račun, pri tome mu upućujući riječi prijeteće sadržine po njegov život i tijelo, zadajući mu više udaraca u predjelu glave i tijela", navode u saopštenju.

Nakon što su osumnjičeni pohapšeni, izvršen je pretres objekta gdje su držali oteto lice. Takođe, policija je ovom prilikom oduzela i četiri vozila i skoro 4.000 evra od lica B. S.

Kako su naveli iz MUP-a Crne Gore, pronađeno je 17 komada municije, jedno zrno od metka, kao i dvije radio veze, dok su pregledom šireg lica mjesta pronađeni predmeti korišćeni prilikom izvršenja ovih krivičnih djela, pištolj sa pet komada municije u okviru, koji su oduzeti.