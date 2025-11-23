Nestala Nikolina (13) iz Podgorice: Porodica moli za pomoć

Porodica je apelovala na građane da, ukoliko imaju bilo kakvu informaciju ili su videli Nikolinu kontaktiraju policiju.

U Podgorici je u subotu, 22. novembra, nestala Nikolina Vulikić (13). Ona je nestala u okolini Tuškog puta.

Posljednji put je viđena kod zgrade "Čelebić".

Iz policije u Podgorici su rekli da je sinoć, nešto nakon ponoći, prijavljen nestanak.

Porodica je apelovala na građane da, ukoliko imaju bilo kakvu informaciju ili su videli Nikolinu kontaktiraju policiju ili porodicu na brojeve telefona 068/059-649 i 068113-996.

