"Kupovali su na moju karticu": Pronađeno troje djece iz Siska

Troje maljoljetnika iz Siska koji su nestali u srijedu ujutro, i za kojima su tragali policija i roditelji, pronađeni su u petak oko podneva na parkingu jednog trgovačkog lanca u Zagrebu.

Izvor: MUP Hrvatske

"Hvala svima koji ste dijelili i bilo kako pomogli. Djecu je VI policijska stanica Petrova uspjela da ulovi kod Lidla jer su kupovali na moju Aircash karticu, i kad sam dobila obavještenje zvala sam policiju koja ih je već čekala. Hvala IV policijskoj stanici na njihovom trudu, koji su pokazali već juče. Hvala vam od srca. Djeca su dobro i vraćaju se kući, objavila je majka jednog od njih na svom Fejsbuku.



Podsjećamo, troje maloljetne djece nestalo je u Sisku u srijedu ujutru, a riječ je o bratu i sestri Andrianu (14) i Kjari Orečić (13), kao i o šesnaestogodišnjem Patriku Jantoleku.

Iz PU sisačko-moslavačke kažu da je troje djece sa područja Siska i čiji je nestanak prijavljen i objavljen u Nacionalnoj evidenciji nestalih osoba, pronađeno, piše Srpskainfo.

"Obustavlja se dalje traganje", zaključuju iz sisačko-moslavačke policije.

