U Puli pao snijeg nakon 15 godina, Splićani bez vode

Hladni talas zahvatio je Hrvatsku, u Puli je pao gust snijeg poslije više od 15 godina, a izvor rijeke Jadro, iz kojeg se građani na splitskom području snabdijevaju vodom za piće, zamućen je drugi dan zaredom zbog obilnih padavina.

Izvor: Shutterstock

Obilna kiša zahvatila je danas dubrovačko područje gdje, prema dojavama građana, ima potopljenih plovila, odrona, a u nekim krajevima došlo je i do zamućenja vode za piće.

Na dijelu Kvarnera, u Rijeci i okolini pada snijeg, pa su od jutros proglašeni zimski uslovi na putevima i obavezna upotreba zimske opreme, prenose hrvatski mediji.

Za kamione i traktore trenutno nema slobodnog pravca iz unutrašnjosti ka Dalmaciji, Istri i Rijeci, kao ni u suprotnom smjeru.

U Lici je od noćas palo 40 centimetara snijega. Snijeg pada i u Gorskom Kotaru, sjeverozapadnoj Hrvatskoj i Slavoniji. Na pojedinim putevima ima ugaženog snijega, a zbog niske temperature moguća je poledica.

Vozila bez zimske opreme ne mogu na puteve u Gorskom Kotaru, Lici i ponegdje u srednjoj Hrvatskoj.

U Osijeku je u protekla 24 časa potrošeno više od 120 tona soli za posipanje puteva, a direktor Zimske službe komunalne firme "Unikom" Igor Pandžić kaže da je posipanje pojačano radi bezbjednosti u saobraćaju.

"Na zalihama je oko 700 tona soli, a problemi u snabdijevanju se ne očekuju", naveo je Pandžić.

Obilne snježne padavine zahvatile su i grad Zagreb, svi putevi su prohodni, ali nepropisno parkirana vozila otežavaju prolazak mašine zimske službe.

Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, u unutrašnjosti Hrvatske očekuje se snijeg uz formiranje novog snježnog pokrivača.

Na Jadranu će padati kiša, u Dalmaciji i obilnija, a snijeg se ponegdje očekuje i na sjevernom Jadranu.

(Srna)