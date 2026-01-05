logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Bez zastoja": Saobraćaj usporen širom Srpske, na pojedinim dionicama i do pola metra snijega

"Bez zastoja": Saobraćaj usporen širom Srpske, na pojedinim dionicama i do pola metra snijega

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Na magistralnim i regionalnim putevima u Republici Srpskoj saobraćaj se odvija bez zastoja, ali usporeno na pojedinim putnim pravcima u zavisnosti od snježnih padavina, rečeno je Srni u preduzeću "Putevi Republike Srpske".

Zbog snijega problemi u saobraćaju Izvor: Srna/Aleksandar Antonić

Na regionalnim putevima Pale-Jahorina, Kula (Istočno Sarajevo) -Bistrica-Jahorina, Han Pijesak-Borike kolovoz je zasniježen i saobraćaj se odvija usporeno.

Na magistralnom putu Kula – Bogatići (Istočno Sarajevo – Trnovo) kolovoz je veoma zasnježen, sa više od 50 centimetara snijega, te je na čišćenju angažovan veliki utovarivač.

Usporen je saobraćaj preko prevoja Romanije gdje visina snijega iznosi 40 centimetara, te Jahorine gdje je više od 80 centimetara.

Saobraćaj se odvija usporeno na i magistralnom putu Vlasenica-Han Pijesak, preko prevoja Han Pogled i magistralnom putu Tuzla-Zvornik, preko prevoja Crni vrh gdje je sniježni pokrivač 30 centimetara.

Putni pravac Trnovo-Dobro Polje-Miljevina saobraćaj se odvija usporeno preko prevoja Rogoj, gdje je visina snijega veća od 50 centimetara, kao i na putnim pravcima Foča-Čemerno i Foča-Ustikolina.

Veliki snijeg je zahvatio i zapadni dio Republike Srpske, odnosno teritorije opština Kneževo i Mrkonjić Grad gdje je visina snježnog pokrivača veća od 30 centimetara.

Na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo i Kotor Varoš-Kneževo saobraćaj se odvija nesmetano, ali usporeno, kao i na putevima Srpske Toplice-Čađavica (Manjača) i Baraći-Mliništa gdje je snijeg i do 50 centimetara.

Izražene snježne padavine su na području Majevice, gdje visina snijega prelazi 40 centimetara, te se saobraćaj odvija usporeno, ali bez zastoja.

Preduzeće "Putevi Republike Srpske" apeluje na vozače i učesnike u saobraćaju da na put ne kreću bez zimske opreme i da vožnju prilagode stanju i uslovima na putevima.

Možda će vas zanimati

Tagovi

snijeg saobraćaj

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ