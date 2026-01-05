"Bez zastoja": Saobraćaj usporen širom Srpske, na pojedinim dionicama i do pola metra snijega

Na magistralnim i regionalnim putevima u Republici Srpskoj saobraćaj se odvija bez zastoja, ali usporeno na pojedinim putnim pravcima u zavisnosti od snježnih padavina, rečeno je Srni u preduzeću "Putevi Republike Srpske".

Izvor: Srna/Aleksandar Antonić

Na regionalnim putevima Pale-Jahorina, Kula (Istočno Sarajevo) -Bistrica-Jahorina, Han Pijesak-Borike kolovoz je zasniježen i saobraćaj se odvija usporeno.

Na magistralnom putu Kula – Bogatići (Istočno Sarajevo – Trnovo) kolovoz je veoma zasnježen, sa više od 50 centimetara snijega, te je na čišćenju angažovan veliki utovarivač.

Usporen je saobraćaj preko prevoja Romanije gdje visina snijega iznosi 40 centimetara, te Jahorine gdje je više od 80 centimetara.

Saobraćaj se odvija usporeno na i magistralnom putu Vlasenica-Han Pijesak, preko prevoja Han Pogled i magistralnom putu Tuzla-Zvornik, preko prevoja Crni vrh gdje je sniježni pokrivač 30 centimetara.

Putni pravac Trnovo-Dobro Polje-Miljevina saobraćaj se odvija usporeno preko prevoja Rogoj, gdje je visina snijega veća od 50 centimetara, kao i na putnim pravcima Foča-Čemerno i Foča-Ustikolina.

Veliki snijeg je zahvatio i zapadni dio Republike Srpske, odnosno teritorije opština Kneževo i Mrkonjić Grad gdje je visina snježnog pokrivača veća od 30 centimetara.

Na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo i Kotor Varoš-Kneževo saobraćaj se odvija nesmetano, ali usporeno, kao i na putevima Srpske Toplice-Čađavica (Manjača) i Baraći-Mliništa gdje je snijeg i do 50 centimetara.

Izražene snježne padavine su na području Majevice, gdje visina snijega prelazi 40 centimetara, te se saobraćaj odvija usporeno, ali bez zastoja.

Preduzeće "Putevi Republike Srpske" apeluje na vozače i učesnike u saobraćaju da na put ne kreću bez zimske opreme i da vožnju prilagode stanju i uslovima na putevima.