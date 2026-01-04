logo
Upozorenje meteorologa: Stiže opasna ledena kiša, tlo se pretvara u klizalište

Autor Dušan Volaš
Prema prognozi meteorologa sa Facebook stranice "Bosnia Storm Chasers - prva BH zajednica lovaca na oluje" prodor toplijeg vazduha sa juga donijeće privremenu promjenu tipa padavina, ali i ozbiljan rizik od poledice.

Poledica na putu Izvor: Shutterstock

U noći sa nedjelje na ponedjeljak, kao i u ponedjeljak prije podne, snijeg će zbog porasta temperature po visini prelaziti u kišu. Ovaj proces će se kretati od juga prema istoku i sjeveroistoku.

Međutim, meteorolozi iz ove zajednice upozoravaju na opasan fenomen: s obzirom na to da će se pri tlu i dalje zadržati hladan vazduh i niske temperature, kiša će se u dodiru sa podlogom trenutno lediti. Zbog toga se savjetuje poseban oprez svim učesnicima u saobraćaju, naročito u područjima gdje se susreću topli i hladni vazdušni sektori.

Povlačenje hladnog talasa će biti kratkog daha. Već tokom ponedjeljka uveče hladni vazduh sa sjevera će ponovo ojačati, što će kišu ponovo pretvoriti u snijeg. Prema najavama "lovaca na oluje", u utorak nas očekuje ledeni dan sa temperaturama koje će tokom čitava 24 sata ostati ispod nule.

