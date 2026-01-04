logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Drama kod Goražda: Spasioci se probijali kroz šumu da spasu četiri državljanke Srbije

Drama kod Goražda: Spasioci se probijali kroz šumu da spasu četiri državljanke Srbije

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Četiri državljanke Srbije koje su zalutale na području mjesta Rosijevići nadomak Goražda pronašli su spasioci, koji su se do njih probijali više od 40 minuta zbog nepristupačnog terena, padavina i oborenih stabala.

Drama kod Goražda: Spasioci se probijali kroz šumu da spasu četiri državljanke Srbije Izvor: Civilna zaštita Goražde

U akciji spasavanja učestvovali su pripadnici Kantonalne uprave Civilne zaštite u Goraždu i gorski spasioci, koji su odmah po dojavi započeli akciju spasavanja.

Spasioci su posljednja dva kilometra do djevojaka morali preći pješice zbog nepristupačnog puta.

"Prema informacijama kojima raspolažemo, djevojke su iz Sarajeva krenule preko Hranjena, a vjerovatno ih je navigacija odvela pogrešnim putem, nakon čega su ostale zaglavljene na lokalitetu Rosijevići, na uskom šumskom putu", rekao je Kerim Borčak, član tima Kantonalne uprave Civilne zaštite Goražde.

Iz Civilne zaštite navode da su djevojke u stabilnom stanju, da će biti prebačene do operativnog centra, dok će automobil biti naknadno izvučen.

Možda će vas zanimati

Tagovi

spašavanje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ