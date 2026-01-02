Herojski potez u Novom Sadu: Profesor skočio u ledeni Dunav i spasio djevojku od sigurne smrti

Prvi dan 2026. godine u Novom Sadu biće upamćen ne samo po prazničnoj atmosferi i proslavi Nove godine, već i po izuzetnom činu hrabrosti koji je dirnuo mnoge sugrađane.

Univerzitetski profesor Nebojša Čokorilo, zaposlen na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu, postao je pravi simbol herojstva kad je, bez oklijevanja, skočio u ledeni Dunav kako bi spasio mladu ženu koja se davila.

Sve se dogodilo 1. januara oko 14:20 časova kod Keja, nedaleko od teniskih terena, gdje je profesor Čokorilo tog dana trčao kao dio svoje redovne aktivnosti.

Iz daljine je čuo zapomaganje na engleskom jeziku: "Help, help", a nekoliko sekundi kasnije jedna prolaznica ga je zaustavila i rekla mu da se devojka bori za život u rijeci.

Bez trenutka razmišljanja, profesor je bacio patike i skočio u tri stepena hladnu vodu Dunava, uprkos opasnosti od hipotermije i jakoj struji koja je prijetila da povuče djevojku dalje od obale.

Uprkos vremenskim uslovima i izuzetno niskoj temperaturi vode, profesor Čokorilo uspio je da dopliva do mlade žene, čvrsto je uhvati i dovuče do obale.

Po izvlačenju na obalu, ljekari i Hitna pomoć su brzo stigli na mjesto događaja i preuzeli dalju njegu, a djevojka je, kako je kasnije potvrđeno, preživjela zahvaljujući pravovremenoj reakciji.

Tijelo joj je padalo ispod nivoa vode i ponovo isplivavalo

Kako piše portal Vojvodina uživo, profesor je skromno opisao svoj postupak. Rekao je da u tom trenutku nije razmišljao o opasnosti ili posljedicama, već je jednostavno znao da mora pomoći. Između adrenalina i fokusa na spasavanje, čak nije ni osetio hladnoću vode, puls mu je, kako je naveo, bio oko 160 otkucaja u minutu dok je izvlačio djevojku.

"Strčao sam dole i video žensku osobu pored obale, vjerovatno drugaricu, koja je stajala na obali, dok je druga ženska osoba bila oko 15 metara u vodi. Telo joj je padalo ispod nivoa i ponovo isplivavalo, bila je skroz obučena. Skinuo sam patike i skočio u vodu. Ona nije pružala otpor, usne su joj bile modre. Kada sam je izvukao, nije izgledala ugroženo, stavili smo je na bok i pozvali Hitnu pomoć - rekao je profesor i dodao:

"Htеo sam samo da trčim, ali kada je trebalo, skočio sam i pomogao. Ako mogu da poručim nešto sugrađanima, to je da uvek obrate pažnju i budu spremni da pomognu drugima kad je potrebno".

Nisu iznenađeni hrabrošču profesora

Ovaj herojski čin ujedinio je mnoge. Komšije, studenti i prijatelji Nebojše Čokorila kažu da nisu iznenađeni njegovom hrabrošću, naprotiv, opisuju ga kao pravog ljudinu, heroja i čovjeka velikog srca.

Kako navode, on je poznat po tome što je uvijek spreman da pomogne drugima, bilo da je rječ o studentima na fakultetu ili slučajnim prolaznicima. Mnogi koji ga poznaju ističu da se radi o humanoj osobi, što je upravo i pokazao tim nesvakidašnjim činom.

Između čestitki i hvale na društvenim mrežama, sugrađani ističu da su ovakve priče o hrabrosti upravo ono što im daje nadu i vjeru u ljude.

"Herojski čin profesora Čokorila ne samo da je spasio jedan ljudski život, već je podsjetio sve nas šta znači biti čovjek - samo je neki od komentara na mrežama.

