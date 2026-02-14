logo
Likvidacija u Mostaru: Pala četvorka zbog ubistva, dvoje u bjekstvu

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba
0

Nakon ubistva koje se jutros dogodilo u mostarskom naselju Zalik, policija je privela više osoba.

Likvidacija u Mostaru: Pala četvorka zbog ubistva, dvoje u bjekstvu Izvor: MUP KS

"Trenuto se u prostorijama Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a HNK nalaze četiri osobe nad kojima se provodi kriminalistička obrada, dok se za dvije osobe intenzivno traga. Sve navedene osobe dovode se u vezu s izvršenjem krivičnog djela Ubistva nad M. D. rođenim 1983.godine", izjavila je Ilijana Miloš, portparol Uprave policije MUP-a HNK.

Podsjetimo, Policijska uprava Mostar je jutros u 3.20 sati obaviještena od uposlenika Hitne medicinske pomoći Mostar da se u naselju Zalik nalazi muška osoba koja je preminula.

Nakon obavljenog uviđaja kojim je rukovodio dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Mostar utvrđeno je da je riječ o ubistvu te da je, najvjerovatnije, iz vatrenog oružja usmrćen Marijo Dadić iz Bugojna zvani Pink Panter. On je godinama bio nastanjen u Mostaru, a poznat je po nizu provalnih krađa te drugim krivičnim djelima za koje je bio i osuđivan.

(Avaz/Mondo)

