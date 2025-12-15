Sud odlučio: Kalajdžić ostaje u pritvoru još dva mjeseca

Sudsko vijeće Kantonalnog suda u Mostaru danas je produžilo pritvor Anisu Kalajdžiću (33) iz Mostara za dodatna dva mjeseca, prihvativši prijedlog Tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona, zbog osnovane sumnje da je počinio teško ubistvo svoje bivše partnerice.

Izvor: Facebook

Nakon održanog ročišta 15. decembra, Sud je donio rješenje kojim se Kalajdžiću produžava pritvor zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od ponavljanja krivičnog djela i narušavanja javnog reda i mira.

Kako piše „Avaz“, Kalajdžić se osnovano sumnjiči za krivično djelo teško ubistvo ženske osobe iz člana 166.a stav 1. Krivičnog zakona Federacije BiH, u stjecaju s krivičnim djelom neovlaštenog nabavljanja, držanja ili prodaje oružja ili bitnih dijelova za oružje.

On se nalazi u pritvorskoj jedinici Kazneno-popravnog zavoda Mostar od 16. novembra, kada je lišen slobode nakon što je dan ranije, oko 18 sati, iz pištolja usmrtio Aldinu Jahić (32) iz Kalesije. S ubijenom je prethodno bio u emotivnoj vezi nepuna tri mjeseca.

Njegov branilac po službenoj dužnosti, advokat Ibro Bulić, usprotivio se produženju pritvora, osporavajući pravnu kvalifikaciju djela koje se Kalajdžiću stavlja na teret. Tom prilikom naveo je i da njegov branjenik pokazuje brojne simptome koji, prema njegovim riječima, ukazuju na psihički slom.

S druge strane, postupajuća kantonalna tužiteljica Vesna Pranjić ostala je u cijelosti pri prijedlogu za produženje pritvora. Navela je da je Tužilaštvu u međuvremenu dostavljen novi dokaz – iskaz svjedokinje N. M., koja je oštećena u predmetu produženog krivičnog djela ugrožavanja sigurnosti za koje je Kalajdžić također osumnjičen.

Tužiteljica je istakla da su naložena brojna vještačenja, uključujući neuropsihijatrijsko, balističko i DNK vještačenje, čiji rezultati još nisu dostavljeni Sudu. Produženje pritvora zatraženo je zbog bojazni da bi osumnjičeni mogao ponoviti krivično djelo ili izvršiti novo, kao i zbog izuzetno teških okolnosti samog djela.

Sud je prihvatio argumentaciju Tužilaštva da bi eventualno puštanje osumnjičenika na slobodu moglo dovesti do ozbiljnog narušavanja javnog reda i mira, posebno imajući u vidu način izvršenja krivičnog djela i činjenicu da su u posljednje vrijeme učestala najteža krivična djela, naročito ubistva žena.