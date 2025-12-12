logo
Traže produženje pritvora osumnjičenom za ubistvo Aldine Jahić: "Govorila je da pozovu policiju, prijetio je pištoljem"

Autor Dušan Volaš
0

Tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona, predložilo je produženje pritvora za još dva mjeseca osumnjičenom Anisu Kalajdžiću (33) iz Mostara.

Traže produženje pritvora osumnjičenom za ubistvo Aldine Jahić Izvor: Facebook printscreen

On se sumnjiči da je počinio krivično djelo "Teško ubistvo ženske osobe" iz člana 166a, stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, u sticaju sa krivičnim delom "Neovlašćeno nabavljanje, držanje ili prodaja oružja ili bitnih delova za oružje".

Podsjetimo, njemu je odrijeđen jednomjesečni pritvor, počev od 16. novembra u 18.45 časova, kada je lišen slobode nakon što je 45 minuta ranije iz pištolja usmrtio Aldinu Jahić (32) iz Kalesije. Sa nesrećnom djevojkom bio je u vezi nepuna tri mjeseca.

Na teret mu se stavlja da je tada na autobuskoj stanici u Mostaru, na Trgu Ivana Krndelja bb, nakon što je prethodno ilegalno nabavio pištolj koji je neovlašćeno posedovao, ispred fitnes centra sačekao oštećenu Jahić koja je tu trenirala.

Tu joj je prišao i više puta je udario u predelu glave i grudi, od čega se ona branila držeći ruke ispred sebe, da bi u jednom trenutku izvadio pištolj.

"Oštećena je, zbog straha za sopstveni život, potrčala u pravcu hotela "T..", Trg Ivana Krndelja bb u Mostaru, plašeći se za svoju bezbjednost, prolaznicima u panici govorila da pozovu policiju jer je muškarac prati i prijeti joj pištoljem. Potom je ušla u restoran "B.." i mobilnim telefonom pozvala policiju, za koje vrijeme je osumnjičeni došao i pronašao je u toaletu, dok je ona ponovo pokušavala da pozove pomoć. Tada joj je prišao i pucajući iz pištolja u pravcu glave nanio smrtonosne povrede od kojih je preminula na licu mjesta", naveli su iz Tužilaštva HNK, prenosi Dnevni avaz.

Ročište na kojem će biti razmatran prijedlog za produženje pritvora Kalajdžiću zakazano je u Kantonalnom sudu u Mostaru za ponedjeljak, 15. decembar, sa početkom u 12 časova.

