logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Uhapšen saučesnik ubice iz Mostara: Pomogao mu da nabavi pištolj sa uklonjenim serijskim brojevima

Uhapšen saučesnik ubice iz Mostara: Pomogao mu da nabavi pištolj sa uklonjenim serijskim brojevima

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Službenici MUP-a priveli su muškarca koji je posredovao između Anisa Kalajdžića i prodavca ilegalnog oružja. Na pištolju kojim je ubijena Aldina Jahić uklonjeni su serijski brojevi.

Uhapšen saučesnik ubice iz Mostara Izvor: Facebook printscreen

Službenici MUP-a priveli su muškarca koji je pomogao ubici Anisu Kalajdžića da nabavi pištolj, saznaje Istraga. U pitanju je osoba koja je posredovala između Kalajdžića i prodavca ilegalnog oružjaNa pištolju kojim je počinjeno ubistvo uklonjeni su serijski brojevi, prenosi Avaz.

Anis Kalajdžić (33) ubio je Aldinu Jahić u nedjelju veče u Mostaru nakon je što je nesrećna žena pokušavala da pobjegne od njega i sakrije se u ugostiteljskom lokalu. Žrtva je zvala policiju, ali je Kalajdžić stigao prije policije i pucao u nju.

Izvor: Facebook printscreen

Prema riječima dežurne tužiteljke Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK) Vesne Pranjić, Aldina Jahić se vraćala iz teretane u trenutku kada je Kalajdžić nasrnuo na nju. Prvo je došlo do verbalnog, a potom i fizičkog sukoba između ubice Anisa Kalajdžića i žrtve.

"Aldina je pokušala da pobjegne u objekat na platou Željezničke stanice kako bi se sakrila. Međutim, on ju je sustigao, pronašao i ubio", rekla je Pranjić.

Zvaničnici Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona (MUP HNK) saopštili su da je žrtva zvala policiju i rekla da se nalazi u ugostiteljskom objektu i da za njom trči bivši momak s pištoljem.

"Policija je došla, ali događaj je bio završen. Osumnjičeni je sredstvima vezivanja stavljen pod kontrolu", rekao je ministar unutrašnjih poslova HNK Mario Marić.

Iako se u javnosti pojavila informacija je Kalajdžić imao dozvolu za oružje, Marić je demantovao te navode i rekao da uhapšeni ne posjeduje oružje niti je podnio zahtjev za dobijanje istog. Takođe, pojedini mediji su prenijeli da je ubica pokušao da izvrši samoubistvo, ali se pištolj zakočio, ali je Marić rekao da policija nema takve informacije.

*Ako ste žrtva nasilja ili poznajete nekog ko jeste, možete se obratiti za pomoć na sljedeće telefone: SOS telefon za Republiku Srpsku - 1264, SOS telefon za Federaciju BiH - 1265 ili prijavite policiji na broj 122.

(Mondo.rs)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Mostar ubistvo femicid hapšenje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ