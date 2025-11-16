logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Detalji tragičnog ubistva u Mostaru: Sumnja se da je riječ o fudbalskom sudiji, policija ga uhapsila na mjestu zločina

Detalji tragičnog ubistva u Mostaru: Sumnja se da je riječ o fudbalskom sudiji, policija ga uhapsila na mjestu zločina

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba
0

Nakon ubistva u Mostaru zbog kojeg je policija uhapsila jednu osobu, mediji objavljuju detalje slučaja koji je potresao grad na Neretvi

Detalji ubistva Mostar ubijena žena Izvor: Shutterstock

Ubistvo ženske osobe dogodilo se u večernjim satima, oko 18 časova, u objektu koji se nalazi na adresi Trg Ivana Krndelja, što je potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije (MUP HNŽ).

Iako zvaničan identitet osumnjičenog nije potvrđen, hercegovački mediji nezvanično navode da je riječ o A. K., fudbalskom sudiji iz Mostara, pomoćnom sudiji u Prvoj ligi Federacije BiH i sinu trenera i bivšeg fudbalera FK Velež.

Prema navodima očevidaca, muškarac je pratio ženu koja je bježala sa obližnje autobuske stanice. Žrtva je tokom bjekstva pozvala policiju i utrčala u obližnji ugostiteljski objekat, ali ju je napadač sustigao i usmrtio hicem iz vatrenog oružja.

Nezvanične informacije govore da je osumnjičeni nakon izvršenog ubistva pokušao da počini samoubistvo, ali se metak navodno zaglavio u cijevi. U tom trenutku, na mjesto događaja je stigla policija i uhapsila ga.

Mostarski mediji prenose da su žena i muškarac navodno ranije imali sudski spor. Takođe, osumnjičeni je, kako se saznaje, nedavno dobio dozvolu za nošenje oružja, nakon čega je kupio pištolj.

Cjelokupno područje Trga Ivana Krndelja ograđeno je policijskom trakom. Portparolka MUP-a HNŽ kratko je medijima izjavila: "Uviđaj je u toku i trenutno nema više informacija. Privedena je jedna osoba".

Federalni mediji su ranije objavili da je ubijena djevojka iz Kalesije, a u Mostar je došla da radi.

Možda će vas zanimati

Tagovi

ubistvo Mostar femicid

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ