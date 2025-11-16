Detalji tragičnog ubistva u Mostaru: Sumnja se da je riječ o fudbalskom sudiji, policija ga uhapsila na mjestu zločina

Nakon ubistva u Mostaru zbog kojeg je policija uhapsila jednu osobu, mediji objavljuju detalje slučaja koji je potresao grad na Neretvi

Izvor: Shutterstock

Ubistvo ženske osobe dogodilo se u večernjim satima, oko 18 časova, u objektu koji se nalazi na adresi Trg Ivana Krndelja, što je potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije (MUP HNŽ).

Iako zvaničan identitet osumnjičenog nije potvrđen, hercegovački mediji nezvanično navode da je riječ o A. K., fudbalskom sudiji iz Mostara, pomoćnom sudiji u Prvoj ligi Federacije BiH i sinu trenera i bivšeg fudbalera FK Velež.

Prema navodima očevidaca, muškarac je pratio ženu koja je bježala sa obližnje autobuske stanice. Žrtva je tokom bjekstva pozvala policiju i utrčala u obližnji ugostiteljski objekat, ali ju je napadač sustigao i usmrtio hicem iz vatrenog oružja.

Nezvanične informacije govore da je osumnjičeni nakon izvršenog ubistva pokušao da počini samoubistvo, ali se metak navodno zaglavio u cijevi. U tom trenutku, na mjesto događaja je stigla policija i uhapsila ga.

Mostarski mediji prenose da su žena i muškarac navodno ranije imali sudski spor. Takođe, osumnjičeni je, kako se saznaje, nedavno dobio dozvolu za nošenje oružja, nakon čega je kupio pištolj.

Cjelokupno područje Trga Ivana Krndelja ograđeno je policijskom trakom. Portparolka MUP-a HNŽ kratko je medijima izjavila: "Uviđaj je u toku i trenutno nema više informacija. Privedena je jedna osoba".

Federalni mediji su ranije objavili da je ubijena djevojka iz Kalesije, a u Mostar je došla da radi.