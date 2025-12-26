Isplivala nova mapa Evrope, Balkan u crvenom: Surova statistika, Srbija i region daleko iza ostatka Starog kontinenta

Mapa Evrope koja se posljednjih dana masovno dijeli na društvenim mrežama izazvala je burne reakcije u Srbiji i regionu, jer pokazuje da sve zemlje Balkana, uključujući i Srbiju, imaju manju ekonomiju od Luksemburga.

Izvor: Instagram/brilliantmaps

Na društvenim mrežama posljednjih dana širi se mapa Evrope koja prikazuje evropske zemlje sa manjom ekonomijom od Luksemburga, što je dodatno pojačalo diskusije i nezadovoljstvo građana.

Među zemljama označenim kao "slabije" su sve države bivše SFRJ. Pored Hrvatske, na spisku su i Andora, Monako, Vatikan, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Bugarska, Albanija, Bjelorusija, Litvanija, Letonija i Estonija i Sjeverna Makedonija.

Jedan korisnik u komentarima se našalio nazivom "Brokeans", igra riječi koja bi u prevodu značila "bez novca", a u kombinaciji sa rječju "Evropljani". Još jedna objava koja je odjeknula u regionu prikazuje prosječne plate u EU za 2024. godinu.

Na prvom mjestu je Luksemburg sa prosečnom godišnjom platom od 82.969 evra, dok slede Danska, Irska, Belgija, Austrija, Njemačka, Finska, Švedska i Francuska, dok Slovenija zatvara listu top deset najbolje plaćenih zemalja.

Prema grafiku koji je objavio Marko Barlov, Srbija se nalazi na 26. mjestu sa svega 8.400 evra godišnje dok je Hrvatska na 19. mjestu, sa prosječnom godišnjom platom od 23.446 evra po stanovniku.

Ovi podaci dodatno ilustruju ekonomski jaz u regionu i pokazuju izazove sa kojima se prosječan građanin iz zemalja bivše Jugoslavije svakodnevno suočavaju.