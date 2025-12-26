logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Isplivala nova mapa Evrope, Balkan u crvenom: Surova statistika, Srbija i region daleko iza ostatka Starog kontinenta 3

Isplivala nova mapa Evrope, Balkan u crvenom: Surova statistika, Srbija i region daleko iza ostatka Starog kontinenta

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
3

Mapa Evrope koja se posljednjih dana masovno dijeli na društvenim mrežama izazvala je burne reakcije u Srbiji i regionu, jer pokazuje da sve zemlje Balkana, uključujući i Srbiju, imaju manju ekonomiju od Luksemburga.

Nova Mapa Evrope zemlje Balkana Izvor: Instagram/brilliantmaps

Na društvenim mrežama posljednjih dana širi se mapa Evrope koja prikazuje evropske zemlje sa manjom ekonomijom od Luksemburga, što je dodatno pojačalo diskusije i nezadovoljstvo građana.

Među zemljama označenim kao "slabije" su sve države bivše SFRJ. Pored Hrvatske, na spisku su i Andora, Monako, Vatikan, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Bugarska, Albanija, Bjelorusija, Litvanija, Letonija i Estonija i Sjeverna Makedonija.

Jedan korisnik u komentarima se našalio nazivom "Brokeans", igra riječi koja bi u prevodu značila "bez novca", a u kombinaciji sa rječju "Evropljani". Još jedna objava koja je odjeknula u regionu prikazuje prosječne plate u EU za 2024. godinu.

Na prvom mjestu je Luksemburg sa prosečnom godišnjom platom od 82.969 evra, dok slede Danska, Irska, Belgija, Austrija, Njemačka, Finska, Švedska i Francuska, dok Slovenija zatvara listu top deset najbolje plaćenih zemalja.

Prema grafiku koji je objavio Marko Barlov, Srbija se nalazi na 26. mjestu sa svega 8.400 evra godišnje dok je Hrvatska na 19. mjestu, sa prosječnom godišnjom platom od 23.446 evra po stanovniku.

Ovi podaci dodatno ilustruju ekonomski jaz u regionu i pokazuju izazove sa kojima se prosječan građanin iz zemalja bivše Jugoslavije svakodnevno suočavaju.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Evropa mapa Balkan

Još iz INFO

Komentari 3

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Zemo

Nisu navedeni "ekonomski pokazatelji" na osnovu kojih je rangiranje provedeno. Osim toga "ekonomski pokazatelji" koji se decenijama koriste lažno prikazuju EU i SAD kao centre bogatstva i razvoja. Ogromni iznosi špekulativnih transakcija na berzama kamufliraju stvarno stanje. Za to vrijeme stvarna proizvodnja, rad i razvoj su tamo negdje na dalekom istoku.

Milica

Najgluplja mapa koju sam vidjela u poslednje vreme! Pa kakve veze ima godišnja zarada ako se ne uzimaju u obzir troškovi života ? Pa stan u Luksemburgu košta 10 puta više od stana u BiH ili sl.

Darko

HAHAHA … ma odakle je isplivala? Iz Briselske kanalizacije?:)))))

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ