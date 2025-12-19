Štrajkovi na aerodromima širom Evrope: Masovno otkazivanje i kašnjenje letova trajaće do kraja decembra

Štrajkovi zaposlenih na aerodromima i u avio kompanijama širom Evrope izazivaju otkazivanja i kašnjenja letova, pa putnici treba da prate status svojih letova i budu spremni na poremećaje.

Izvor: Bernal Revert / Alamy / Profimedia

Rad u avio industriji trenutno je izuzetno zahtjevan. Zbog nedostatka osoblja i velikog broja poremećaja u saobraćaju, mnogi zaposleni u avio kompanijama i na aerodromima suočavaju se sa dugim, stresnim radnim satima i lošim uslovima rada. Uz to, zbog krize troškova života, mnogi od njih rade i za niže plate nego ranije.

Zato ne čudi što je sve veći broj zaposlenih na aerodromima i u avio kompanijama stupio u štrajk. Od Italije i Belgije do Grčke i Francuske, aerodromi širom Evrope zabilježili su hiljade odloženih i otkazanih letova zbog industrijskih akcija.

Štrajkovi, naravno, mogu ozbiljno da utiču na vaše putovanje, pa je važno da budete što bolje informisani. U nastavku je pregled ko trenutno štrajkuje u Evropi, gdje i kada se ti štrajkovi dešavaju i da li treba da brinete zbog njih.

Štrajkovi u Italiji

Sindikat CUB Transporti najavio je štrajk 9. januara, takođe od 13 do 17 časova, kada će osoblje na italijanskim aerodromima obustaviti rad. Na aerodromu Milano Linate zaposleni planiraju i cjelodnevni štrajk istog dana. Očekuju se kašnjenja i otkazivanja letova.

31. januara letovi koji sleću i poleću sa aerodroma u Veroni biće pogođeni štrajkom kontrolora letenja.

Najnovije informacije o svom letu možete pratiti putem sajta ili aplikacije avio kompanije.

Štrajkovi rukovanja prtljagom na aerodromu London Luton

Oko 200 zaposlenih koji rade za easyJet na aerodromu Luton u Londonu stupiće u štrajk tokom decembra, u jednom od najprometnijih perioda godine. Obustava rada trajaće ukupno četiri dana, od 3 sata ujutru 19. decembra do 3 sata ujutru 22. decembra, a zatim ponovo od 26. do 29. decembra.

Zaposleni, koje je angažovao DHL u ime easyJeta, navode da su slabije plaćeni u odnosu na kolege koje obavljaju iste poslove na drugim aerodromima, poput Getvika.

Regionalni predstavnik sindikata Unite, Džef Hodž, izjavio je da je spor u potpunosti odgovornost DHL-a, koji može da priušti veće plate, ali to ne čini. DHL je saopštio da je ponudio povećanje zarada koje je sindikat odbio i da su pripremljeni planovi kako bi se eventualni poremećaji sveli na minimum.

Štrajkovi rukovanja prtljagom u Španiji

Aerodromi širom Španije biće pogođeni štrajkovima zaposlenih u kompaniji Azul Handling, koja je dio Ryanair grupe i zadužena je za rukovanje prtljagom na većini letova ove avio kompanije. Štrajkovi se održavaju od 5 do 9 časova ujutru, srijedom, petkom, subotom i nedjeljom, do kraja 2025. godine.

Prema podacima portala Which?, pogođeni aerodromi su Alikante, Barselona, Đirona, Ibica, Lansarote, Madrid, Malaga, Palma de Majorka, Santjago de Kompostela, Sevilja, Tenerife Jug i Valensija.

Šta se dešava ako vaša avio kompanija štrajkuje

Ako štrajk dovede do kašnjenja ili otkazivanja leta, avio kompanija je uglavnom dužna da vam pruži pomoć ili nadoknadu. Ipak, to zavisi od pravila same kompanije, jer neke ne pokrivaju štrajkove koji nisu pod njihovom direktnom kontrolom, poput štrajkova na aerodromima ili među rukovaocima prtljaga. Pravo na naknadu zavisi i od uslova vašeg putnog osiguranja. Sve ove informacije mogu se pronaći na sajtu avio kompanije ili osiguranja.

Ako ste kartu kupili znajući da je štrajk već najavljen, mala je vjerovatnoća da ćete dobiti bilo kakvu nadoknadu. Prije rezervacije putovanja važno je provjeriti ne samo da li vaša avio kompanija ima najavljene štrajkove, već i da li ih ima na aerodromima polaska i dolaska.

Treba imati na umu i da je najava štrajka često sredstvo pritiska u pregovorima između sindikata i poslodavaca, pa postoji mogućnost da se dogovor postigne prije nego što do obustave rada uopšte dođe.

U svakom slučaju, ako vaše putovanje uključuje navedene avio kompanije, destinacije ili datume, pratite status leta i budite spremni na moguće veće poremećaje u putovanju nego što ste planirali.

(Nova S/MONDO)