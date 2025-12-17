Ovo bi moglo da vam upropasti praznike: Koji štrajkovi na evropskim aerodromima se očekuju u decembru

Putnike širom Evrope tokom božićnih praznika očekuju ozbiljni poremećaji u avio-saobraćaju zbog najavljenih štrajkova aerodromskog osoblja.

Izvor: JGA/Shutterstock

Da li se za Božić vraćate kući ili planirate zimski odmor?

Štrajkovi u saobraćaju postali su gotovo redovna pojava tokom praznične sezone, jer radnici koriste jedan od najprometnijih perioda u godini kako bi se izborili za bolje plate i uslove rada.

Neki štrajkovi se najavljuju mjesecima unapred, dok se drugi objavljuju svega nekoliko dana ili čak sati pre početka.

Zato se pre putovanja obavezno informišite kako biste izbjegli haos zbog iznenadnih promjena.

Važno je znati i da ukoliko vam let ili voz bude otkazan ili kasni, možda imate pravo na zamjenski prevoz ili novčanu nadoknadu.

Italija: Aerodromsko osoblje planira koordinisani štrajk

Tako već danas, 17. decembra, dio zaposlenih u aerodromskim službama, avionske posade i kontrolori letenja u Italiji stupiće u koordinisani štrajk.

Četvoročasovni prekid rada obuhvatiće zaposlene u ENAV-u na rimskom aerodromu (kontrola leta), radnike udruženja Assohandlers koji obavljaju zemaljske usluge na najvećim italijanskim aerodromima i za avio-kompanije poput Rajanera, Vizera i Izi Džeta, zaposlene u nacionalnoj aviokompaniji ITA Ervejz, osoblje Vuelinga, kao i zemaljsko osoblje kompanija Er Frans i KLM.

Štrajk će trajati od 13 do 17 časova, ali se poremećaji mogu osećati tokom čitavog dana - kroz kašnjenja letova, duže redove na čekiranju i pri preuzimanju prtljaga.

Problemi se očekuju na aerodromima u Milanu, Rimu, Veneciji, Napulju i Kataniji.

Spisak garantovanih letova objavila je italijanska direkcija civilnog vazduhoplovstva (ENAC).

Velika Britanija: Londonske aerodrome čekaju božićni štrajkovi

Od 19. do 22. decembra, kao i od 26. do 29. decembra, zemaljsko osoblje Izi Džeta na aerodromu Luton u Londonu stupiće u štrajk, što može dovesti do kašnjenja prilikom čekiranja i rukovanja prtljagom.

Ni aerodrom Hitrou neće biti pošteđen problema. Od 22. do 24. decembra, kao i 26. decembra, kabinsko osoblje kompanije Skandinavian Erlajns Servisis (SAS) obustaviće rad. Zbog toga se očekuju poremećaji na letovima ka glavnim čvorištima ove kompanije, poput Kopenhagena, Stokholma i Osla.

Radnici protestuju zbog niskih plata, zbog kojih su, prema navodima sindikata Unite, prinuđeni da koriste narodne kuhinje dok putuju u skupe skandinavske gradove.

"Ovo je pravo grinčovsko ponašanje kompanije SAS, koristi dobru volju svojih zaposlenih i sada će snositi odgovornost za otkazane božićne letove", izjavio je regionalni sindikalni predstavnik Kalum Ročford.

Španija: Produženi štrajkovi izazivaju kašnjenja

Od leta, zaposleni kod Azul Handlinga, španskog partnera Rajanera za zemaljske usluge, organizuju nedjeljne štrajkove zbog uslova rada, bonusa i sigurnosti zaposlenja.

Do 31. decembra, štrajkovi će se nastaviti srijedom, petkom, subotom i nedjeljom, u terminima od 5 do 9 časova, 12 do 15 časova i od 21 čas do ponoći.

Putnici Rajanera mogu očekivati duže redove i kašnjenja prilikom čekiranja i preuzimanja prtljaga na sledećim aerodromima: Alikante, Barselona-El Prat, Đirona, Ibica, Lansarote, Madrid-Barahas, Malaga, Palma de Majorka, Santijago de Kompostela, Sevilja, Tenerife Jug i Valensija.

Bilo kako bilo, na ovakve situacije ne možemo da utičemo. Ono što svakako možemo, jeste da se dobro raspitamo pre putovanja i naoružamo strpljenjem.

(EUpravo zato/eurinews.com)