Otkazani svi letovi, ugroženi putnici: Nova drama u Litvaniji, ponovo zatvoren aerodrom zbog špijunskih balona

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
Privremeno zatvoren aerodrom u Viljnusu.

Ponovo zatvoren aerodrom u Viljnusu Izvor: Frank Hoermann/SVEN SIMON / AFP / Profimedia

Danas je ponovo privremeno zatvoren aerodrom u Viljnusu u Litvaniji zbog balona iz Belorusije, piše "Rojters". U pitanju je švercerski balon sa teritorije Belorusije.

"Zbog hibridnog napada koji je izvršila Belorusija, a radi bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva, putnika i javnosti, vazdušni prostor iznad aerodroma u Viljnusu je ograničen od 18.06 do 21.05. Službe prate i analiziraju kretanje navigacionih oznaka i, ako je moguće, mogu donijeti odluku o ranijem otvaranju vazdušnog prostora", navodi se u saopštenju Nacionalnog centra za upravljanje krizama u Litvaniji.

Putnicima je rečeno da se obrate direktno svojim avio-kompanijama zbog odloženih ili otkazanih letova. Slični incidenti dogodili su se više puta u prethodnih nekoliko mjeseci.

Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova Litvanije, ove godine je zabilježeno čak 599 pokušaja ilegalnog ulaska balona i 197 dronova u vazdušni prostor Litvanije. Dosad je ovakvim "hibridnim akcijama", kako je navela Vlada Litvanije, pogođeno najmanje 320 letova i oko 47.000 putnika.

