Sedam zemalja EU u kojima je najlakše dobiti boravišnu dozvolu: Morate ispuniti nekoliko uslova za lakši boravak

Vodič poznatog portala razmatra programe poput "Zlatne vize" i istražuje pogodnosti za strane državljane, kao što su poreske olakšice prilagođene različitim potrebama.
Boravišna dozvola vam omogućava da legalno živite u stranoj zemlji tokom dužeg perioda, uz pogodnosti poput pristupa lokalnim uslugama, obrazovanju ili mogućnostima za posao.
Za mnoge je to prvi korak ka izgradnji života u inostranstvu ili čak dobijanju državljanstva.
Ako istražujete opcije, portal Global Citizen Solution sastavio je listu zemalja u kojima je trenutno najlakše dobiti boravišnu dozvolu. Među njima se našla i Srbija, ali smo se mi fokusirali na ostatak Evrope.
Vodič razmatra programe poput "Zlatne vize" i istražuje pogodnosti za strane državljane, kao što su poreske olakšice prilagođene različitim potrebama.
Šta je zapravo boravišna dozvola?
Boravište je pravni status koji omogućava osobi da živi u zemlji određeni period, uglavnom uz dozvolu za privremeni boravak ili stalni boravak koji je potrebno obnavljati. Ono može dati pravo na rad i studiranje, ali bez punih prava koja donosi državljanstvo, poput glasanja ili posedovanja pasoša te zemlje.
Ključni faktori za lakši boravak
Postoji mnogo elemenata koje treba uzeti u obzir, ali ova tri su najvažnija:
Brzina obrade: Omogućava selidbu bez duge neizvjesnosti.
Minimalni finansijski zahtjevi: Zemlje sa nižim pragovima prihoda ili investicija su dostupnije većem broju ljudi.
Vrijeme do stalnog boravka: Kraći periodi (od dvije do pet godina) čine zemlju atraktivnijom.
Evropske zemlje sa najjednostavnijim procedurama:
1. Portugal
Poznat po vizama D7 i "Zlatnoj vizi". D7 je idealna za penzionere i osobe sa stabilnim pasivnim prihodima (penzije, investicije).
Minimalni prihod (D7): Najmanje 870 evra mjesečno.
Fizičko prisustvo: Šest mjeseci godišnje.
Vrijeme obrade: Oko 60 dana.
Stalni boravak: Nakon pet godina.
2. Španija
Viza bez prava na rad (Non-Lucrative Visa – NLV) je savršena za one koji se mogu izdržavati bez zaposlenja u Španiji.
Minimalni prihod: 2.400 evra mesečno za glavnog podnosioca.
Vrijeme obrade: 60 dana.
Stalni boravak: Nakon pet godina legalnog boravka.
3. Grčka
Grčki program "Zlatne vize" nudi značajne poreske olakšice i jedan je od najjeftinijih u EU.
Minimalna investicija: 250.000 evra u nekretnine.
Fizičko prisustvo: Nije potreban minimalni boravak.
Stalni boravak: Dobija se odmah nakon investicije.
4. Malta
Program stalnog boravka (MPRP) omogućava porodicama dugoročni boravak uz pristup odličnom zdravstvu i obrazovanju.
Investicija: Kupovina nekretnine od 350.000 evra ili zakup od 12.000 evra godišnje.
Vrijeme obrade: 11–12 mjeseci.
Stalni boravak: Dobija se odmah.
5. Estonija
Programi digitalne nomadske vize i e-boravka namenjeni su tehnološki potkovanim radnicima koji rade na daljinu.
Minimalni prihod: Bruto mjesečni prihod od 4.500 evra.
Vrijeme obrade: 15–30 dana.
Stalni boravak: Nakon pet godina privremenog boravka.
6. Letonija
"Zlatna viza" Letonije omogućava bezvizni pristup Šengenu i put ka EU pasošu.
Minimalna investicija: 250.000 evra u nekretnine ili 50.000 evra u biznis.
Fizičko prisustvo: Jednom godišnje.
Vrijeme obrade: Dva do tri mjeseca.
7. Mađarska
Nova "Zlatna viza" Mađarske nudi desetogodišnju dozvolu uz ulaganje u fondove nekretnina.
Minimalna investicija: 250.000 evra u državni fond.
Vrijeme obrade: Samo 21 dan.
Stalni boravak: Nakon tri godine legalnog boravka.
Savjet za čitaoce: Prije donošenja odluke, važno je detaljno provjeriti aktuelne zakone jer se imigracione politike u EU često mjenjaju radi usklađivanja sa novim bezbjednosnim standardima.
(Nova/MONDO)