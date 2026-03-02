Završena sjednica banjalučke Skupštine: Prošli investicioni planovi, pali budžetski izvještaji i kreditno zaduženje

Završeno je šesto redovno zasjedanje Skupštine grada Banjaluka.

Izvor: Grad Banjaluka

Odbornici su podržali Prijedlog plana kapitalnih investicija Grada Banjaluka za period 2026 – 2028. godine sa pripadajućim amandmanima.

Podržali su i Prijedlog odluke o visini vrijednosti nepokretnosti po zonama na teritoriji Grada za 2026. godinu takođe sa pripadajućim amandmanom.

"Na ovoj sjednici podršku su dobili i Prijedlog programa zajedničke komunalne potrošnje Odjeljenja za komunalne poslove za 2026. godinu, Prijedlog programa uređenja građevinskog zemljišta Odjeljenja za komunalne poslove, te prijedlozi programa uređenja građevinskog zemljišta i komunalne potrošnje Odjeljenja za saobraćaj i puteve – svi sa pripadajućim amandmanima", objavljeno je na sajtu Grada.

Podršku nisu dobili Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta Grada za period od 1.1 do 31. 12. 2024. godine, kao ni Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta Grada za period od 1.1 do 30. 6. 2025. godine, te Prijedlog odluke o planiranju neutrošenih namjenskih sredstava i neutrošenog suficita iz prethodnog perioda.

Odbornici nisu dali zeleno svjetlo ni Prijedlogu odluke o kratkoročnom zaduženju Grada.

"Kada je riječ o regulacionim planovima, podršku su – između ostalog – dobile tačke koje se odnosi na izmjenu dijela Regulacionog plana stambenog naselja „Šargovac 1“, dva regulaciona plana „Nova Varoš“, prijedlog odluke o izmjeni dijela Regulacionog plana za saobraćajno čvorište kod „Kastela“, „Lauš 4“ te „Starčevica“,, dok podršku nisu dobili Prijedlog odluke o izradi Regulacionog plana za prostor kružnog toga na Bulevaru cara Dušana, kao ni prijedlog odluke o izradi Regulacionog plana „Aleja – Park“", navodi se u objavi.

Na današnjem zasjedanju odbornici su usvojili i nekoliko prijedloga odluka o dodjeli u zakup pod posebnim uslovima određenim poslovnim subjektima, kao i tačku koja se odnosi na uvrštavanje spomen – obilježja žrtvama ustaškog terora u Duralama, u MZ Prijakovci na listu spomenika od velikog značaja.

Odbornici su razmatrali i izvještaje i programe rada gradskih preduzeća.

Podršku gradskih parlamentaraca je dobio Prijedlog programa razvoja sporta Grada sa prioritetnim oblastima finansiranja za 2026. godinu.

Podsjećamo, na šestoj redovnoj sjednici razmatrano je ukupno 59 tačaka.

(Mondo)