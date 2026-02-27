logo
Eko toplane traže hitnu sjednicu Skupštine grada: Gubici milion maraka mjesečno

Autor Nikolina Damjanić
Eko toplane Banjaluka uputile su gradonačelniku i Skupštini zahtjev za hitno zakazivanje vanredne sjednice, upozoravajući da odlaganje ključnih odluka ugrožava stabilnost sistema daljinskog grijanja i generiše gubitke od oko milion maraka mjesečno.

Eko toplane traže povećanje cijene i grant za stabilnost sistema Izvor: Eko toplana

U dopisu se navodi da na dnevni red šeste sjednice Skupštine nisu uvrštena pitanja od presudnog značaja: davanje saglasnosti na odluku o povećanju cijene isporučene toplotne energije, dodjela tekućeg granta radi očuvanja stabilnosti sistema, te razmatranje kreditnog aranžmana sa Evropska banka za obnovu i razvoj za rekonstrukciju distributivne mreže.

Iz preduzeća ističu da od kraja 2023. godine Gradu dostavljaju finansijske analize koje pokazuju da svako dalje odlaganje odlučivanja proizvodi realan gubitak od približno milion KM mjesečno. Razlog je, kako navode, rast ulaznih troškova uz nepromijenjen nivo prihoda.

Upozoravaju da nastavak takvog trenda direktno ugrožava nabavku energenta, rekonstrukciju dotrajale mreže i servisiranje preuzetih obaveza. Odlaganje odluka ima kumulativni efekat, pa bi kasnije donesene mjere imale znatno slabiji finansijski i operativni domet.

U urgenciji se naglašava da se ne radi samo o poslovanju jednog preduzeća, već o finansijskoj održivosti sistema od javnog interesa koji obezbjeđuje grijanje za desetine hiljada domaćinstava, kao i za obrazovne, zdravstvene i druge javne ustanove u Banjaluci.

Član Upravnog odbora Eko toplana Dragiša Zečević poručio je da pitanje prevazilazi okvire poslovne politike.

„Ovo nije pitanje komercijalne politike, već zaštite javnog interesa i stabilnosti gradske komunalne infrastrukture. Smatramo da je u interesu grada i građana da se bez daljeg odlaganja zakaže vanredna sjednica i omogući rasprava i odlučivanje o navedenim pitanjima“, izjavio je Zečević.

Iz Eko toplana zaključuju da je hitno institucionalno postupanje neophodno kako bi se očuvala dugoročna stabilnost sistema daljinskog grijanja u Banjaluci.

Tagovi

Eko toplana Banjaluka Skupština grada Banjaluka Banjaluka

Цијена огрева и дрвних сортимената се није мрднула годинама, кад сте зарађивали огромне паре нисте улагали у посао него сте купили кајмак, сад кад фали дај граде, дај народе. Ако сте неспособни да нечим управљате онда пртина...

