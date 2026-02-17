Eko toplane Banjaluka: "Troškovi porasli 69 odsto, a cijena grijanja za 22 odsto"

Eko toplane Banjaluka dostavile su Skupštini grada finansijski pregled za 2018–2025: troškovi porasli 69%, upozoravaju na potrebu sistemskih ulaganja u mrežu.

Izvor: Eko toplana

Eko toplane Banjaluka dostavile su Skupštini grada Banjaluka detaljan pregled finansijskih pokazatelja za period 2018–2025. godine, kako bi odbornici prilikom razmatranja pitanja daljinskog grijanja raspolagali preciznim i provjerljivim podacima o poslovanju sistema.

Prema zvaničnim podacima Eko toplana, ukupni troškovi poslovanja u navedenom periodu porasli su za 69 odsto, dok je cijena toplotne energije povećana za 22 odsto. Prihodi od prodaje toplotne energije porasli su za 23 odsto, što ukazuje na značajan nesrazmjer između rasta troškova i rasta prihoda.

Najveći rast bilježe troškovi električne energije, čija je nabavna cijena u posmatranom periodu porasla za 181 odsto.

"Zahvaljujući tehničko-tehnološkim mjerama i optimizaciji sistema, godišnji trošak električne energije u 2025. godini smanjen je za 814.000 KM u odnosu na projekciju bez ušteda. Troškovi održavanja, usljed dotrajalosti distributivne mreže i velikog broja havarija, porasli su za 247 odsto, dok su troškovi mazuta porasli za 56 odsto, ali je potrošnja smanjena u odnosu na planirane količine", navode iz Eko toplana.

"Podaci jasno pokazuju da su ulazni troškovi rasli znatno brže od cijene grijanja. U takvim okolnostima, Eko toplane su kroz racionalizaciju, tehničke uštede i efikasnije upravljanje sistemom nastojale da ublaže pritisak na korisnike i očuvaju stabilnost sistema", izjavio je Dragiša Zečević, predsjednik Upravnog odbora Eko toplana.

On je naglasio da je strateško opredjeljenje društva, unapređenje kvaliteta isporuke toplotne energije, ali da je to dugoročno moguće samo uz sistemska ulaganja u dotrajalu mrežu.

„Finansijski održiv sistem je preduslov za pouzdanu isporuku i dalje unapređenje usluge. Bez realnog usklađivanja prihoda sa rastom troškova nije moguće obezbijediti dugoročnu stabilnost sistema daljinskog grijanja. Dugoročna stabilizacija zahtijeva sistemska ulaganja u dotrajalu distributivnu mrežu, čiji je tehnički vijek u značajnom dijelu već premašen. Svaka godina bez sistemskih ulaganja povećava rizik od kvarova i dodatnih troškova, što se direktno reflektuje na krajnje korisnike“, poručio je Zečević.

Eko toplane su navele da ostaju na raspolaganju odbornicima Skupštine grada Banjaluka za dodatna pojašnjenja i detaljnu prezentaciju svih relevantnih finansijskih i tehničkih pokazatelja.