Eko toplane privremeno odustale od smanjenja grijanja

Eko toplane Banja Luka saopštile su da su primile zvaničan poziv Grada Banja Luka na sastanak zakazan za petak, 23. januara 2026. godine, na kojem će se razgovarati o funkcionisanju sistema daljinskog grijanja i mogućim rješenjima za njegovu dugoročnu stabilnost.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

U saopštenju, koje predstavlja odgovor na poziv i javne izjave gradonačelnika Draška Stanivukovića, Eko toplane navode da su, u znak dobre volje i odgovornog odnosa prema građanima, donijele odluku da privremeno obustave primjenu odluke o restriktivnom režimu isporuke toplotne energije, do okončanja razgovora i razmatranja mogućih rješenja.

Kako ističu, ranije najavljena mjera prilagođavanja podrazumijevala je smanjenje temperature u okviru važećih propisa i tehničkih uslova, sa ciljem očuvanja stabilnosti sistema i sprečavanja ozbiljnijih poremećaja u isporuci grijanja, a ne narušavanje kvaliteta usluge.

"Odluka o privremenoj obustavi restriktivnog režima predstavlja gest povjerenja u proces dijaloga i jasnu namjeru da se ne ostavi prostor za spekulacije o motivima, osim jednog – očuvanja stabilne, sigurne i održive isporuke toplotne energije za građane Banjaluke", navode iz Eko toplana.

Dodaju da potvrđuju učešće na zakazanom sastanku i da su spremni na otvoren i konstruktivan dijalog, kako bi se sagledali svi relevantni aspekti rada sistema daljinskog grijanja, kao i modeli koji mogu obezbijediti njegovu dugoročnu pouzdanost.

Iz Eko toplana podsjećaju da su mjere prilagođavanja režima isporuke grijanja bile dio unaprijed usvojenog plana stabilizacije sistema, pripremanog tokom dužeg vremenskog perioda, u uslovima značajnog rasta ulaznih troškova i izostanka odluka koje se odnose na finansijski okvir poslovanja.

"Njihov cilj nije bio narušavanje kvaliteta usluge, već očuvanje kontinuiteta grijanja i zaštita sistema daljinskog grijanja u cjelini", naglašavaju iz ovog preduzeća.

Sa druge strane, gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković prethodno je pozvao Eko toplane da odustanu od odluke o smanjenju isporuke toplotne energije, ocijenivši da je riječ o jednostranom potezu koji nije u interesu građana ni grada.

Stanivuković je istakao da razumije teško finansijsko stanje preduzeća i činjenicu da su troškovi u proteklom periodu porasli za više od 60 odsto, ali je naglasio da restrikcije nisu prihvatljivo rješenje.

"Razumijem potrebe Eko toplana i rast troškova, ali svaki jednostrani potez nije dobar. To je protiv interesa građana Banjaluke i, iako kao većinski vlasnik imaju pravo na to, to nije dobro i nije u ničijem interesu", rekao je Stanivuković.

On je podsjetio da je Grad ranije obezbijedio subvenciju od pet miliona KM kako bi se ublažio teret poskupljenja za građane, ali da su ta sredstva do danas utrošena, te najavio da će se u petak održati sastanak sa predstavnicima Eko toplana i klubovima odbornika u Skupštini grada.

"Pozivam ih da od ove odluke odustanu. To nije dobro za ljude kojima su potrebni topli stanovi i radijatori. Grad Banjaluka ima razumijevanja i želi da čuje njihovu argumentaciju", poručio je Stanivuković, izražavajući uvjerenje da će problem biti riješen kroz dijalog.