Vlado Đajić se obratio javnosti: "Zakon i odluka Suda se moraju poštovati, potvrđeno da nisam kriv"

Poslanik u Klubu SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Vlado Đajić komentarisao je odluku Okružnog suda u Banjaluci koji je njegovu smjenu proglasio nezakonitom.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Vlado Đajić, poslanik u Klubu SNSD u Narodnoj skupštini Republike Srpske i bivši generalni direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (UKC RS) obratio se danas javnosti.

U svom obraćanju Đajić je poručio da je presuda koju je donio Okružni sud u Banjaluci, a kojom je njegova smjena proglašena nezakonitom, potvrda da je radio po pravilima i zakonima struke.

„Zbog velikog interesovanja naroda, dužan sam da se obratim na temu jučerašnje odluke Okružnog suda na moju nezakonitu smjenu sa mjesta direktora UKC-a. Juče sdam dobio odluku da sam nezakonito smijenjen i to je definitnvo dokaz da sam radio po zakonu i da sam čist i nevin. To smo znali i ja i stanovnici i hvala svima koji su me podržavali u ova zadnja tri mjeseca. Radio sam mnogo, napravio sam mnogo, od propalog kliničnog centra mi danas imamo ovdje imamo najbolji klinički centar da se liječi naš narod“.

Kako kaže, cilj mu nije da bude direktor nego da se zakon poštuje.

„Ovaj današnji pres nije vezan za to da bi Vlado Đajić bio direktor, to nema veze s tim. Napatio sam se na toj funkciji. Današnji pres i ova tužba je vezana da Republika Srpska za koju sam se ja borio i mnogi stanovnici, da u njoj mora vladati Ustav i pravo zbog naše djece. Nema države bez zakona. Svaka odluka suda u Republici Srpskoj se mora poštovati i ne mogu se selektivno primjenjivati odluke, ma ko to bio od vrha države do dna. Cilj ovoga je da se preventivno srpiječi uvođenje prakse brutalnog smjenjivanja ubuduće. Vlado Đajić ostaje tu za narod da se bori za pravdu, razvog i stabilnost. Poručujem to i ovima u Narodnoj skupštini, ovima koje je ta skupština izabrala i svima u svim organima. Nemojte vrijeđati stanovnike, poštujte Ustav, zakon i Republiku Srpsku.“

Za kraj je komentarisao i samu presudu.

„Što se tiče same presude, ja sam tužio da sam nezakonito smijenjen i dobio sam presudu da je ta odluka nezakonita. Praktično važi odluka Vlade na kojoj sam ja konkursom sa svojm referencama imenovan za generalnog direktora, a ne v.d.", zaključio je Đajić.

Đajić nije htio odgovarati na pitanja vezanja za osnivanje svoje stranke, a odgovore na to bi, prema njegovim riječima, mogli dobiti nakon očitavanja Vlade RS na odluku suda. Dodajmo kako je pored velikog broja medija, Đajića pred NSRS dočekalo oko 20-ak građana koji su došli da mu daju podršku.