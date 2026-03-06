Tramp: Kuba će uskoro pasti, Havana spremna za dogovor

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da će Kuba uskoro pasti i da Havana želi da postigne dogovor sa SAD.

Izvor: Sipa USA / Sipa USA / Profimedia

"Kuba će uskoro pasti. Oni toliko žele da postignu dogovor", rekao je Tramp za CNN.

Tramp je napomenuo da će zadužiti američkog državnog sekretara Marka Rubija da promoviše postizanje dogovora.

"Oni žele da postignu dogovor, pa ću postaviti Marka tamo i vidjećemo kako će to funkcionisati. Trenutno smo usredsređeni na ovo. Imamo dosta vremena, ali Kuba je spremna - poslije 50 godina", zaključio je Tramp.