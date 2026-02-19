Propast kubanskog sna: Tramp zaustavio procvat turizma, stanovnici ostrva jedva krpe kraj s krajem

Nakon obnove odnosa između SAD i Kube, turizam je cvjetao, ali sada Mendi Pruna i drugi Kubanci trpe posljedice ekonomske krize i nestašice goriva.

Mendi Pruna se sa nostalgičnim osmijehom prisjeća navale američkih putnika koji su dolazili na Kubu nakon što je tadašnji predsjednik SAD Barak Obama obnovio diplomatske odnose sa ostrvom 2015. godine.

Pruna i njegov jarko crveni "ševrole" iz 1957. bili su stalno traženi, a on kaže da su brojni posjetioci, uključujući slavne ličnosti poput Vila Smita, Rijane i Kim Kardašijan plaćali basnoslovne sume, barem za kubanske prilike, kako bi išli na ture u klasičnim automobilima s njim.

Njegov "ševrole" bio je jedan od tri starinska američka automobila koje su američke diplomate odabrale da budu u pozadini tokom ceremonije podizanja zastave u Ambasadi SAD u Havani, čime je zvanično obilježena obnova odnosa između dvije zemlje nakon decenija ogorčenog neprijateljstva, piše CNN.

"Svi sektori društva su od toga imali koristi“, rekao je Pruna, misleći na kratkotrajno poboljšanje odnosa. "Vidjele su se kuće koje se kreče, otvarali su se novi poslovi. Za mene je to bilo fantastično. To je bilo najbolje doba za turizam na Kubi".

Sada bi Kuba mogla da prolazi kroz najdublji period ekonomske neizvjesnosti koji su stanovnici ostrva doživjeli u posljednjim decenijama, ako ne i tokom čitavog svog života.

Kroz vojnu akciju u Venecueli i prijetnje carinama Meksiku, administracija predsjednika Donalda Trampaprekinula je dotok nafte na Kubu, pokušavajući da izvrši pritisak na komunističko rukovodstvo ostrva kako bi sprovelo značajne političke i ekonomske reforme.

Čini se da Kuba više nema saveznike spremne da obezbijede stotine miliona dolara vrijedno gorivo potrebno za pokretanje ekonomije.

Zalihe nafte koje su ostale na ostrvu su pri kraju.

Dvostruki gubitak, goriva i turista, za ljude poput Prune bio je katastrofalan.

"Treba mi benzin da bih radio, trebaju mi turisti da bih radio", rekao je.

Nastava obustavljena, radnici na prinudnim odmorima

Kako se kriza produžava, život na ovom ostrvu od skoro 10 miliona stanovnika polako staje.

Nastava je obustavljena u mnogim školama, a radnici su poslati na prinudne odmore radi uštede energije. Gotovo prazni hoteli su zatvoreni, a letovi iz Rusije i Kanade otkazani jer na ostrvu nema dovoljno avionskog goriva za duže međunarodne letove.

Velika Britanija i Kanada upozorile su svoje građane da izbjegavaju putovanja na Kubu koja nisu neophodna.

Prošle nedjelje organizatori su otkazali godišnji festival cigara "Habanos", koji donosi milione dolara prihoda. Kompanija Šerit Internešnal u utorak je saopštila da obustavlja rudarske operacije nikla i kobalta na Kubi zbog nestašice goriva.

Mnoge državne bolnice smanjile su obim usluga, a nedostatak goriva i ispravnih kamiona za odvoz smeća doveo je do gomilanja otpada u čitavim kvartovima.

Na gotovo svakom uglu vode se razgovori o tome kada će nestati struja i koliko će prekidi trajati. Noću se u Havani često jasno vide zvijezde, jer je veći dio grada obavijen gotovo potpunim mrakom.

Administracija SAD poručuje da kubanska vlada mora konačno da otvori centralizovanu ekonomiju ostrva prije nego što se ona potpuno uruši.

"Nema nafte, nema novca, nema ničega", rekao je Tramp novinarima u ponedjeljak, dodajući da državni sekretar Marko Rubio predvodi napore za pregovore sa najvišim kubanskim zvaničnicima.

Rubio, koji je kubanskog porijekla i dugogodišnji protivnik kubanske vlade, ranije je rekao da jedino o čemu namjerava da razgovara sa komunističkim rukovodstvom jeste kada će se odreći vlasti.

"Ovo je režim koji je gotovo u potpunosti preživljavao zahvaljujući subvencijama, prvo iz Sovjetskog Saveza, zatim od (bivšeg predsednika Venecuele) Huga Čaveza“, rekao je Rubio prošle nedjelje tokom Minhenske bezbjednosne konferencije.

"Prvi put nema subvencija ni od koga, i model je ogoljen".

Poslije toliko godina života na ivici ekonomskog kolapsa, Kubi bi mogla da zaprijeti i humanitarna kriza.

Većina hrane koju Kubanci konzumiraju već se uvozi, nakon decenija katastrofalne poljoprivredne politike njihove vlade.

Međutim, i ta krhka veza je pod rizikom, jer su kubansko-američki političari protivnici Kastra pozvali na potpuno ukidanje pomoći iz SAD.

"Ovo je trenutak da se sve zaustavi: nema više turizma, nema više doznaka, nema više mehanizama koji nastavljaju da finansiraju i održavaju diktaturu", rekla je republikanska kongresmenka sa Floride Maria Elvira Salazar, nekadašnja novinarka CNN en Espanjol.

"Strašno je pomisliti na glad jedne majke, na dijete kojem je hitno potrebna pomoć. Niko nije ravnodušan prema toj patnji. Ali to je upravo brutalna dilema sa kojom se suočavamo kao prognanici: da li riješiti kratkoročnu patnju ili zauvijek osloboditi Kubu", rekla je Salazar.

Neke privatne kompanije koje uvoze hranu iz SAD već su obustavile rad, navodeći da više nisu u mogućnosti da rashlađuju proizvode tokom svakodnevnih nestanaka struje. Suočen sa pogoršanjem nestašica, kubanski predsjednik Migel Dijaz Kanel pozvao je stanovništvo da "kreativno pruži otpor" i usvoji mentalitet ratnog stanja.

"Ješćemo ono što možemo da proizvedemo na svakom mjestu. Ako ima manje goriva, hrana neće moći da se prevozi iz nekih opština u druge", rekao je Dijaz-Kanel tokom televizijskog obraćanja u januaru.

Na havanskim "agro-marketima", gdje se prodaje skroman izbor hrane proizvedene na ostrvu, neki upozoravaju na sve veće poteškoće u dopremanju voća i povrća iz unutrašnjosti u glavni grad.

"Plaćamo dva, tri puta više da bismo obnovili zalihe i zadržali kupce zadovoljnima", rekla je Anajasi, prodavačica hrane koja nije željela da navede prezime zbog kritičkog osvrta na pogoršanje ekonomske situacije. "Nema hrane. Posljedice će biti strašne. Nećemo imati ništa".

Vozač klasičnih automobila Mendi Pruna kaže da razmišlja o tome da sa porodicom emigrira u Španiju. Nakon 20 godina dobrog života prevozeći turiste u svom "ševroleu", više ne vidi budućnost u svojoj domovini.

"Trenutno je sve neizvjesno. Nema goriva. Ne znamo da li će ga biti i kako ćemo ga platiti", rekao je. "Ako moram da plaćam benzin u dolarima, kako da to nadoknadim kad nema turizma?"

Ranije tog istog jutra, rekao je Pruna, suspendovao je dozvolu za rad kao vozač klasičnih automobila.

