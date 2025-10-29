Najmanje 40 mrtvih nakon prolaska uragana Melisa: Jezive brojke zastrašujuće oluje, milioni ugroženi na Karibima

Uragan Melisa stigao je do Kube i Haitija, najmanje 40 mrtvih prema prvim informacijama.

Uragan Melisa je stigao do Kube i Haitija nakon što je opustošio Jamajku i prema prvim informacijama, ima najmanje 40 poginulih u Karipskoj državi Haiti, piše "Skaj Njuz". Ovo je najjača oluja sa kojom se ova ostrvska država ikada suočila.

Veliki dio Jamajke ostao je bez struje i interneta. Humanitarne organizacije saopštile su da se spremaju za najgore.

Prema prvim informacijama, najmanje 40 osoba je poginulo na Haitiju. Nakon što je uragan opustošio Jamajku, on je nastavio dalje i Haiti su pogodile velike poplave nakon prolaska uragana.

Premijer Haitija Endru Holnes proglasio je ostrvo "područjem katastrofe". Sredstva iz polise osiguranja Kariba, kreirane upravo za takve nacionalne vanredne situacije, pomoći će u pokrivanju dijela neposrednih troškova, a pomoć već stiže iz cijelog svijeta.

Očekuje se da će aerodrom u Kingstonu ponovo biti otvoren za letove humanitarne pomoći kasnije tokom dana. Policijski službenici čiste puteve i uklanjaju oborena stabla.

