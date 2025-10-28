logo
Snimci najjačeg uragana na svijetu: Melisa sa Jamajke prelazi na Kubi, ugroženi milioni (Video)

Snimci najjačeg uragana na svijetu: Melisa sa Jamajke prelazi na Kubi, ugroženi milioni (Video)

Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Uragan Melisa pogodio je Jamajku, kreće se prema istoku Kube

Uragan melisa pogodio jamajku, u opasnosti i kuba Izvor: X/@GlobalNews77

Uragan Melisa pogodio je jugozapadnu obalu Jamajke. Oluja pete katerogije ostavila je momentalno bez struje više od 200.000 korisnika i ona sada dalje ide preko Jamajke ka istoku Kube.

Vjetar je duvao maksimalnom brzinom od oko 185 milja na čas, odnosno 297 kilometar na čas. Vlasti Jamajke su još ranije saopštile da preti nezapamćena oluja i upozorile su stanovništvo da se pripreme na obilne padavine.

Pogledajte fotografije uragana Melisa

Nakon što uragan stigne do Kube, trebalo bi da oslabi njegov intenzitet. Na društvenim mrežama pojavili su se prvi snimci uragana sa Jamajke i izgledaju zastrašujuće!  

Američki Nacionalni centar za uragane upozorio je da bi dijelovi Jamajke mogli da se suoče sa količinom padavina blizu jednog metra i olujom koja može da bude opasna po život. Prema podacima Crvenog krsta, oko 1,5 miliona ljudi biće direktno ugroženo ovim uraganom, a Savjet za upravljanje krizama je ranije saopštio da je ova služba spremna da pomogne svim građanima.

Jamajka uragan Kuba

