Uragan "Melisa" poharao Jamajku: Dramatični snimci razaranja obilaze svijet

"Ovo nije obična nepogoda - ovo je katastrofa", kažu svjedoci uragana, koji je po jačini pretekao zloglasnu Katrinu.

Izvor: YAMIL LAGE / AFP / Profimedia

Jamajka je noćas doživjela jedno od svojih najtežih poglavlja u novijoj istoriji. Uragan Melisa, koji je pogodio ostrvo kao oluja pete kategorije, donio je razaranja nezapamćene snage.

Vjetrovi koji su dostizali gotovo 300 kilometara na sat rušili su krovove, čupali stabla iz korijena i odnosili čitave kuće, dok su talasi visoki i do četiri metra gutali obalu i potapali naselja duž južne strane ostrva.

A display of pure power from Hurricane Melissa today.



Remarkable satellite imagery.pic.twitter.com/TpBvmdZxlw — Dakota Smith (@weatherdak)October 28, 2025

Dramatični snimci koji su preplavili društvene mreže prikazuju potopljene ulice, brodove bačene na obalu, razbijene hotele i stanovnike koji u panici pokušavaju da se sklone od nadolazeće vode. Mnogi su ostali zarobljeni u svojim domovima, dok su hitne službe imale velikih problema da stignu do pogođenih područja.

Prema prvim zvaničnim informacijama, najmanje tri osobe su izgubile život, dok su stotine povrijeđene. Više od 800 skloništa otvoreno je širom zemlje, ali vlasti procjenjuju da je u njima trenutno tek dio onih kojima je pomoć neophodna. Premijer Endru Holnes poručio je da je riječ o "katastrofi biblijskih razmjera" i da "nema infrastrukture na ostrvu koja može da izdrži udar ovakve oluje".

Prayers to Jamaica



Jamaica is being slammed by one of the strongest hurricanes in world histor. Hurricane Melissa, has hit winds of over 180 mph and gusts up to 225 mph.#Prayers#Jamaicapic.twitter.com/cfFI0D899w — Svrge (@kingsvrge_)October 28, 2025

Uragan Melisa ušao je na kopno u blizini parohije St. Elizabeth, a potom se kretao preko središnjeg dijela ostrva, ostavljajući iza sebe pustoš. Meteorolozi upozoravaju da oluja ne prolazi brzo, pa se očekuju i nove obilne padavine koje bi mogle izazvati klizišta i dodatne poplave. U nekim područjima već je palo više od 70 centimetara kiše, a komunikacije su prekinute na velikom dijelu teritorije.

Struja i internet su nestali u većini parohija, a aerodromi i luke su zatvoreni. Vlasti su uputile apel međunarodnoj zajednici za pomoć, jer se očekuje da će šteta biti višemilionska.

Izvor: Ricardo Makyn / AFP / Profimedia

Svjetska meteorološka organizacija saopštila je da je Melisa najjači uragan koji je pogodio Jamajku u ovom vijeku. Stručnjaci upozoravaju da sve češće pojave ekstremnih oluja poput ove imaju direktnu vezu s klimatskim promjenama i zagrijavanjem okeana, što omogućava olujama da se razviju do katastrofalnih razmjera u veoma kratkom roku.