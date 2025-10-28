logo
Dramatičan let u uragan Melisa: "Lovci na uragane" snimili centar oluje pete kategorije (VIDEO)

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba
Uragan Melisa stvara vjetrove brzine do 282 kilometra na sat

Dramatičan let u uragan Melisa Izvor: Shutterstock

Uragan Melisa, oluja pete kategorije i najsnažnija na svijetu u 2025. godini, našla se u centru pažnje javnosti nakon što je posada rezervista američkog vazduhoplovstva, poznata kao "Lovci na uragane", u ponedeljak proletjela direktno kroz njeno oko. Cilj leta bio je prikupljanje ključnih podataka za Nacionalni centar za uragane.

Uragan Melisa stvara vjetrove brzine do 282 kilometra na sat. Posada je podijelila i dramatičan opis ulaska u centar oluje.

"Na prvom snimku ulazimo sa jugoistoka, neposredno poslije izlaska sunca, a svjetlosni luk na dalekom sjeverozapadnom zidu oka uragana predstavlja svjetlost koja tek počinje da prelazi preko vrha iza nas", naveli su "Lovci na uragane".

Uragan je kasno sinoć već pogodio Jamajku, a prema prognozama, nastaviće svoj put preko istočne Kube i Bahama, gdje se očekuju značajne padavine i razorni vjetrovi.

Tagovi

uragan lovci na oluje

