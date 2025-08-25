Oluje i talasi od 12 metara: Ostaci uragana Erin pogodiće dijelove Evrope

Evropu očekuje dinamičnije vreme do kraja avgusta, koje će vjerovatno potrajati i do početka septembra.

Nestabilni vremenski uslovi u narednih nekoliko dana prognoziraju se širom zapadne Evrope, Ujedinjenog Kraljevstva i Irske, s obzirom na to da će Evropu pogoditi ostaci uragana Erin.

Nakon što je dostigao vrhunac jačine kategorije 5, Erin se kreće istočno od Sjeverne Amerike prema Evropi i oslabio je na intenzivni post-tropski ciklon. Sistem izaziva zabrinutost zbog potencijalne pojave ekstremnih vremenskih uslova krajem ove nedjelje, piše Severe Weather.

Ostaci uragana Erin ostaće intenzivni do ponedjeljka i utorka, sa epicentrom zapadno od Irske i Ujedinjenog Kraljevstva. Prije udara Erina u Ujedinjenom Kraljevstvu temperatura bi mogla dostići 30 stepeni, a zatim će uslediti period kiše. Visoki talasi zahvatiće zapadne obale. Toplo vrijeme biće kratkotrajno, samo u ponedjeljak.

Sistem će u ponedjeljak zadržati snagu vjetrova uraganske jačine, dok će od sredine nedjelje situacija postati nestabilnija, sa jakim vjetrovima i povremenim snažnim, grmljavinskim pljuskovima, najavljuje Severe Weather.

Prema prognozama, tokom noći i utorka ostaci uragana Erin u početku će donijeti vlažnije i vetrovitije uslove u Irsku, Sjevernu Irsku, a zatim i u veći deo Ujedinjenog Kraljevstva.

Analiza američkog OPC-a (NOAA Ocean Prediction Center) otkrila je da Erin još uvek razvija vjetrove uraganske jačine.

Sistem će u ponedjeljak zadržati snagu vjetrova uraganske jačine, dok će od sredine nedjelje nadalje situacija postati nestabilnija, sa jakim vjetrovima i povremenim snažnim, grmljavinskim pljuskovima. Očekuje se da će kiša i vjetroviti uslovi potrajati do kraja nedjelje.

Talas će se postepeno kretati prema zapadnoj Evropi i širiti dalje ka jugu-jugoistoku, donoseći potencijalno ekstremne vremenske uslove za sjeverno mediteransko područje krajem ove nedjelje. Nakon sredine nedjelje probijaće se dublje u kontinent.

Evropu očekuje dinamičnije vrijeme do kraja avgusta, koje će vjerovatno potrajati i do početka septembra. U ponedjeljak će najviši talasi biti visoki 10-12 metara zapadno od Irske, postepeno se šireći na istok prema zapadnim obalama od ponedjeljka uveče do utorka.

Snažni vjetrovi na višim nivoima zatim će se proširiti preko Francuske prema sjevernom Mediteranu i alpskom regionu. Jug Evrope ostaje u toplim uslovima kasnog ljeta, nakon čega sledi istorijska toplota Sredozemnog mora. To ukazuje na potencijalno višednevnu pojavu ekstremnih vremenskih uslova, koji će početi kasno u srijedu i trajati do subote, jer će se intenzivna mlazna struja i nestabilna vazdušna masa kombinovati nad ovim područjem, posebno na sjeveru Italije i u alpskom regionu.

(Dnevnik.hr, Mondo)