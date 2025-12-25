Sindikalna potrošačka korpa u novembru 2.805 KM, prosječna plata pokriva tek 55,72 odsto

Sindikalna potrošačka korpa u Republici Srpskoj za mjesec novembar 2025. godine iznosila je 2.805 KM, dok je prosječna neto plata pokrivala svega 55,72 odsto ukupnih mjesečnih troškova četvoročlane porodice.
Prema dostupnim podacima, sindikalna potrošačka korpa obuhvata troškove prehrane, stanovanja i komunalnih usluga, tekućeg održavanja domaćinstva, odjeće i obuće, higijene i njege zdravlja, prevoza, kao i obrazovanja i kulture.
Najveći dio porodičnog budžeta u Republici Srpskoj u novembru odlazio je na prehranu, za koju je bilo potrebno izdvojiti 1.290 KM. Troškovi stanovanja i komunalnih usluga iznosili su 685 KM, dok je za prevoz bilo potrebno 226 KM. Nabavka odjeće i obuće koštala je 233 KM, a za tekuće održavanje domaćinstva porodice su izdvajale 163 KM.
Prosječna neto plata u Republici Srpskoj isplaćena u novembru 2025. godine iznosila je 1.563 KM, što je za 4 KM više u odnosu na prosječnu neto platu isplaćenu u oktobru iste godine.
Najviša prosječna neto plata zabilježena je u oblasti finansijskih djelatnosti i djelatnosti osiguranja, gdje je iznosila 1.951 KM. S druge strane, najniža prosječna plata isplaćena je u oblasti poslovanja nekretninama i iznosila je 1.166 KM.
Podaci pokazuju da, uprkos blagom rastu plata, prosječna primanja i dalje nisu dovoljna da pokriju osnovne mjesečne troškove života većine porodica u Republici Srpskoj.