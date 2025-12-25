logo
Sindikalna potrošačka korpa u novembru 2.805 KM, prosječna plata pokriva tek 55,72 odsto

Sindikalna potrošačka korpa u novembru 2.805 KM, prosječna plata pokriva tek 55,72 odsto

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
0

Sindikalna potrošačka korpa u Republici Srpskoj za mjesec novembar 2025. godine iznosila je 2.805 KM, dok je prosječna neto plata pokrivala svega 55,72 odsto ukupnih mjesečnih troškova četvoročlane porodice.

Sindikalna potrošačka korpa u novembru 2.805 KM Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Prema dostupnim podacima, sindikalna potrošačka korpa obuhvata troškove prehrane, stanovanja i komunalnih usluga, tekućeg održavanja domaćinstva, odjeće i obuće, higijene i njege zdravlja, prevoza, kao i obrazovanja i kulture.

Najveći dio porodičnog budžeta u Republici Srpskoj u novembru odlazio je na prehranu, za koju je bilo potrebno izdvojiti 1.290 KM. Troškovi stanovanja i komunalnih usluga iznosili su 685 KM, dok je za prevoz bilo potrebno 226 KM. Nabavka odjeće i obuće koštala je 233 KM, a za tekuće održavanje domaćinstva porodice su izdvajale 163 KM.

Prosječna neto plata u Republici Srpskoj isplaćena u novembru 2025. godine iznosila je 1.563 KM, što je za 4 KM više u odnosu na prosječnu neto platu isplaćenu u oktobru iste godine.

Najviša prosječna neto plata zabilježena je u oblasti finansijskih djelatnosti i djelatnosti osiguranja, gdje je iznosila 1.951 KM. S druge strane, najniža prosječna plata isplaćena je u oblasti poslovanja nekretninama i iznosila je 1.166 KM.

Podaci pokazuju da, uprkos blagom rastu plata, prosječna primanja i dalje nisu dovoljna da pokriju osnovne mjesečne troškove života većine porodica u Republici Srpskoj.

