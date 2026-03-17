Dodik ponudio rješenje građanima: "Prištedite malo i biće nam svima lakše"

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je nedopustiva svaka populistička priča političkog Sarajeva čiji je cilj rušenje Republike Srpske, te istakao da to neće biti dozvoljeno.

Dodik je apelovao na građane Republike Srpske da, bez obzira što državi odgovara veća potrošnja, ipak povedu računa o kućnim budžetima i racionalnije pristupaju potrošnji.

"Republika Srpska ima najnižu stopu PDV-a u regionu od 17 odsto, kao i najnižu akcizu. Apelujem na građane, da se malo prištedi i biće nam lakše svima", rekao je Dodik.

On je istakao da je državna politika ozbiljna, a politike Republike Srpske podrazumijevaju unutrašnje i spoljnopolitičke odgovore.

"Spoljnopolitički odgovor jeste da mi smatramo da Ruska Federacija i njen predsjednik Vladimir Putin imaju pravo da brane svoju državu i svoje vrijednosti i da su bili primorani na specijalnu vojnu operaciju u Ukrajini", naveo je Dodik.

On smatra da su Rusi u pravu jer žele da odbrane svoju slobodu.

"Ako, recimo, Amerika može da brani svoju slobodu u Iranu koji je deset hiljada kilometara daleko, onda to sasvim sigurno ima i Rusija, koja je godinama upozoravala da neće dozvoliti približavanje NATO-a na njene granice. To je na kraju priznao i američki predsjednik Donald Tramp, koji je rekao da ne bi bilo sukoba Rusije i Ukrajine da je tada bio na čelu SAD", naveo je Dodik.

Prema njegovim riječima, spoljna politika Republike Srpske podrazumijeva da nema uvođenja sankcija Rusiji i da se podržavaju njeni politički ciljevi.

Ukazao je da je Srpska ostvarila dobre odnose sa ljudima u Trampovoj administraciji, kao i da ima veoma prisne odnose sa Izraelom, koji se, kako kaže, opravdano bori za svoju egzistenciju, što mnogi ljudi ne vide.

Dodik je istakao da su posebno dobri i sadržajni odnosi sa Srbijom, kao i sa Mađarskom.

Izrazio je zadovoljstvo činjenicom da među poljoprivrednicima u Republici Srpskoj vlada veliko interesovanje za nabavku modernih poljoprivrednih mašina iz Mađarske, po veoma povoljnim uslovima.

"Građani Srpske će i ove godine živjeti u stabilnim porodicama, stabilnim uslovima, jer rukovodstvo Republike Srpske zna kako se vodi država u interesu svojih građana. Kada kažem država, to je za mene Republika Srpska, a kad kažem BiH, to je raspadnuta lešina koja zaudara na sve strane", zaključio je Dodik.