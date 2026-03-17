Dodik ponudio rješenje građanima: "Prištedite malo i biće nam svima lakše"

Dodik ponudio rješenje građanima: "Prištedite malo i biće nam svima lakše"

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
1

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je nedopustiva svaka populistička priča političkog Sarajeva čiji je cilj rušenje Republike Srpske, te istakao da to neće biti dozvoljeno.

Srn2025-11-24_1425404_0.jpg Izvor: Borislav Zdrinja

Dodik je apelovao na građane Republike Srpske da, bez obzira što državi odgovara veća potrošnja, ipak povedu računa o kućnim budžetima i racionalnije pristupaju potrošnji.

"Republika Srpska ima najnižu stopu PDV-a u regionu od 17 odsto, kao i najnižu akcizu. Apelujem na građane, da se malo prištedi i biće nam lakše svima", rekao je Dodik.

On je istakao da je državna politika ozbiljna, a politike Republike Srpske podrazumijevaju unutrašnje i spoljnopolitičke odgovore.

"Spoljnopolitički odgovor jeste da mi smatramo da Ruska Federacija i njen predsjednik Vladimir Putin imaju pravo da brane svoju državu i svoje vrijednosti i da su bili primorani na specijalnu vojnu operaciju u Ukrajini", naveo je Dodik.

On smatra da su Rusi u pravu jer žele da odbrane svoju slobodu.

"Ako, recimo, Amerika može da brani svoju slobodu u Iranu koji je deset hiljada kilometara daleko, onda to sasvim sigurno ima i Rusija, koja je godinama upozoravala da neće dozvoliti približavanje NATO-a na njene granice. To je na kraju priznao i američki predsjednik Donald Tramp, koji je rekao da ne bi bilo sukoba Rusije i Ukrajine da je tada bio na čelu SAD", naveo je Dodik.

Prema njegovim riječima, spoljna politika Republike Srpske podrazumijeva da nema uvođenja sankcija Rusiji i da se podržavaju njeni politički ciljevi.

Ukazao je da je Srpska ostvarila dobre odnose sa ljudima u Trampovoj administraciji, kao i da ima veoma prisne odnose sa Izraelom, koji se, kako kaže, opravdano bori za svoju egzistenciju, što mnogi ljudi ne vide.

Dodik je istakao da su posebno dobri i sadržajni odnosi sa Srbijom, kao i sa Mađarskom.

Izrazio je zadovoljstvo činjenicom da među poljoprivrednicima u Republici Srpskoj vlada veliko interesovanje za nabavku modernih poljoprivrednih mašina iz Mađarske, po veoma povoljnim uslovima.

"Građani Srpske će i ove godine živjeti u stabilnim porodicama, stabilnim uslovima, jer rukovodstvo Republike Srpske zna kako se vodi država u interesu svojih građana. Kada kažem država, to je za mene Republika Srpska, a kad kažem BiH, to je raspadnuta lešina koja zaudara na sve strane", zaključio je Dodik.

Milorad Dodik SNSD

BL

Jesmo se otcijepili?

